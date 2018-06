Flat tax | cosa cambia per le tasche degli italiani?

vanityfair

(Di giovedì 7 giugno 2018) Matteo Salvini ha spiegato così latax a Radio Anch’io: «Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più. Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. L’intenzione è che tutti riescano ad avere qualche lira in più nelleda spendere». Detta così sembra una soluzione che fa guadagnare tutti. Ma è veramente così? Bisogna fare un po’ di conti per sapere se latax a due aliquote, che effettivamente favorirà redditi più elevati, sarà davvero positiva anche per gli altri facendo da traino alla crescita con la disponibilità extra per investimenti e aumento dei consumi (non è detto però che chi ha pagato meno in tasse investa e non decida invece di risparmiare come è successo per gli 80 euro renziani). La teoria non è nuova e si chiama trickle down, ...