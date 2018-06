Fisco | pensioni e cittadinanza | un conto da 25 miliardi Di Maio | l’Iva non aumenterà

L’esordio di Conte in Parlamento : cosa dirà su pensioni - Fisco ed Europa : Oggi il capo del governo interverrà al Senato e alla Camera per la fiducia. I punti del contratto di governo fra Lega e 5Stelle e i tempi per l’attuazione.

Lettera a Salvini su pensioni - Fisco e giustizia : Caro Matteo Salvini, ci permettiamo di scriverle a proposito del programma di governo che lei si accinge a presentare al Presidente della Repubblica come socio di minoranza del governo a guida Cinque Stelle. Inutile ricordarle che i suoi elettori - compresi quelli di Forza Italia e di Fratelli d"Italia che hanno contribuito in maniera determinante al suo successo - l"hanno votata (anche) in base al programma presentato insieme agli alleati di ...

Salvini : governo con M5s fino a dicembre - intesa su pensioni e Fisco Video : Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, boccia senza appello la possibilita' di un governo tecnico [Video] con un premier alla Mario Monti e per la costituzione di un nuovo governo rilancia l’appello al Movimento 5 stelle capitanato da Luigi Di Maio con il quale si continua a registrare una sintonia su diversi punti programmatici – dalla riforma pensioni al fisco passando per scuola e lavoro – ma ancora leghisti e pentastellati non sono stati ...

Pd-M5S - vicini su Fisco e sanità Lontani su lavoro e pensioni I programmi a confronto : Le due forze politiche vicine su fisco, lotta alla povertà, investimenti pubblici. Lontane su pensioni, lavoro e vaccini. Pesano gli scontri della campagna elettorale

Fisco : Barbagallo (Uil) - ridurre tasse su lavoro e pensioni o Paese non cresce (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “I nostri salari e le nostre pensioni - ha rimarcato Barbagallo - sono tra i più bassi in Europa, mentre il peso della tassazione è tra i più alti. Ecco perché il Paese non cresce. C’è, ovviamente, bisogno di investimenti pubblici e privati in infrastrutture materiali e i

Venezia, 19 apr. (AdnKronos) - "La stagione della moderazione salariale è finita. Abbiamo venti anni da recuperare: e solo adeguati incrementi retributivi possono dare impulso ai consumi e alla ripresa". È quanto ha dichiarato il Segretario generale della Uiltucs, Bruno Boco, presentando il "Libro B

