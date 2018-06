Fino vicina alla serie B1 Da dedicare a Francescucci

laprovinciadicomo

: RT @francescatotolo: Cosa ci fa @seawatchcrew vicina alla piattaforma gremita da rimorchiatori? Strano soprattutto dopo l'avvicinamento sos… - mauriziosorren7 : RT @francescatotolo: Cosa ci fa @seawatchcrew vicina alla piattaforma gremita da rimorchiatori? Strano soprattutto dopo l'avvicinamento sos… - enricovik : RT @francescatotolo: Cosa ci fa @seawatchcrew vicina alla piattaforma gremita da rimorchiatori? Strano soprattutto dopo l'avvicinamento sos… - amilcareprimo : RT @francescatotolo: Cosa ci fa @seawatchcrew vicina alla piattaforma gremita da rimorchiatori? Strano soprattutto dopo l'avvicinamento sos… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Manca davvero poco per una storica promozione in B1 per la PolisportivaMornasco.squadra comasca, domani a Torino, basterà chiudere nelle prime quattro posizioni nella classifica del ...