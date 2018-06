Filippo Magnini e le accuse di doping | «Un’indagine vergognosa»

Filippo Magnini nella bufera doping : «Un’indagine vergognosa» : Un bonifico da 1200 euro e alcune intercettazioni sospette. Sono queste le principali prove che la Procura di Nado Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping) ha messo sul banco contro l’ex nuotatore Filippo Magnini: alle due violazioni del codice Wada di cui era stato accusato lo scorso ottobre, vale a dire consumo o tentato consumo di sostanze dopanti e favoreggiamento, se n’è aggiunta una terza, ossia somministrazione o tentata ...

Filippo Magnini e Giorgia Palmas scatenati e innamorati a Milano : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si amano. Li hanno fotografati mentre si baciano, si avvinghiano, si scambiano coccole. Sui loro social hanno postato immagini di vacanze insieme, di cuori, di amore e dediche reciproche. A Convivio si sono presentati appiccicati, mano nella mano, uno accanto all’altra, tra baci a fiori di labbra e sguardi intensi e appassionati. Ma quanto si amano! La Palmas per la serata mondana milanese ha scelto un look ...

Nuoto - chiesti otto anni di squalifica per Filippo Magnini. Deferimento per consumo e somministrazione di sostanze : La Procura di Nado Italia ha chiesto otto anni di squalifica per Filippo Magnini. Il Deferimento è stato richiesto per consumo o tentato consumo di sostanze dopanti (articolo 2.2), favoreggiamento (2.9) e ora anche somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata (2.8), nuovo capo di accusa aggiunto nelle ultime ore. Il due volte Campione del Mondo dei 100 metri si è ritirato al termine del 2017 e non ritornerà più in vasca ma ...

Pechino Express 2018 : Filippo Magnini in gara con la sorella : Filippo Magnini concorrente di Pechino Express 2018 Filippo Magnini sarà un concorrente di Pechino Express 2018. Ad annunciarlo è lo stesso Magnini, ospite nella puntata di Quelli che dopo il Tg di mercoledì 30 maggio. Alla domanda della conduttrice Mia Ceran – “Filippo hai una partenza che incombe per la prossima stagione, vero?” -, lo […] L'articolo Pechino Express 2018: Filippo Magnini in gara con la sorella proviene ...

Pechino Express 7 : Filippo Magnini in gara con la sorella (Anteprima Blogo) : Il cast di Pechino Express si completa con la coppia "Fratello e sorella" composta dal nuotatore Filippo Magnini, la cui presenza è stata spoilerata da Quelli che dopo il tg, e dalla sorella Laura, nome che possiamo anticiparvi noi di Tvblog. La coppia non è nuova alle partecipazioni televisive: insieme hanno già partecipato a Celebrity Masterchef (erano i Brothers in arms) e a Domenica Live. ...