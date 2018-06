Figen | la leader dei curdi in carcere da due anni | «Europa | non girarti dall’altra parte»

vanityfair

(Di giovedì 7 giugno 2018) «Cosa farei per prima cosa se uscissi dal? Mi prenderei una vacanza, in un posto dove la natura sia generosa. Oppure, dopo quasi duedi isolamento, andrei in mezzo alla gente. Ma non credo mi libereranno a breve». Di tempo per i sogni,Yüksekdag, ladel partito curdo in prigione ormai da quasi due, ne ha poco. Nonostante la vita in undi massima sicurezza, tutte le sue forze e i suoi pensieri sono concentrati sulla Turchia. Rischia l’ergastolo per associazione terroristica, come migliaia di altre persone, arrestate spesso senza prove della loro colpevolezza. In, ma in un altro istituto di detenzione, si trova anche suo marito. Raggiunta da Vanity Fair.it tramite i suoi avvocati, ha spiegato come stia cambiando la società turca e come questo arretramento culturale e democratico colpisca soprattutto le donne. «Non sta cambiando solo il Paese, ...