Fiat e Lancia stanziano nuovamente 100 milioni di euro in incentivi

Fiat e Lancia - Anche a giugno incentivi e sconti su tutta la gamma : Dopo il grande successo del mese scorso, prosegue Anche a giugno l'operazione "Imperdibili100" per l'acquisto di alcuni modelli della gamma Fiat e della Lancia Ypsilon. L'iniziativa resta legata all'omonimo piano di finanziamento che, senza alcun anticipo, fissa la prima rata a gennaio 2019. Gli sconti si applicano a vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31 giugno. Oltre alle informazioni sui siti www.Fiat.it e ...

Auto – Fiat e Lancia stanziano nuovamente 100 milioni di euro : A seguito del grande successo di maggio, FCA stanzia altri 100 milioni di incentivi per l’acquisto di modelli della gamma Fiat e Lancia Ypsilon Dopo il grande successo della prima edizione di maggio, a giugno ritorna l’operazione “Imperdibili100” che mette a disposizione altri 100 milioni di incentivi per l’acquisto di modelli della gamma Fiat e Lancia Ypsilon. Inoltre, sempre fino al 30 giugno, il pubblico potrà ...

Chieti - lancia la figlia da un ponte dell'A14 e si getta nel vuoto - Aveva urlato : 'Non gonFiate il telone' : "Fermi, fermi, andatevene con quell'affare, non lo gonfiate", Aveva gridato ancora Filippone ai vigili del fuoco che stavano tentando di posizionare il telone di salvataggio. La bimba, che dovrebbe ...

Chieti - lancia la figlia da un ponte dell'A14 e si getta nel vuoto - Aveva urlato : 'Non gonFiate il telone' : "Fermi, fermi, andatevene con quell'affare, non lo gonfiate", Aveva gridato ancora Filippone ai vigili del fuoco che stavano tentando di posizionare il telone di salvataggio. La bimba, che dovrebbe ...

Fca - cento milioni sul tavolo : a maggio Fiat e Lancia a prezzi finora mai visti : TORINO - Quando il gioco si fa duro, i duri entrano in campo. Magari con un pizzico di ironia, soprattutto se in palio ci sono 100 milioni. Il duro , si fa per dire, in questione è Fabio...

Fiat pronta a lanciare nuovi incentivi da 100 milioni : Se stavate pensando di acquistare una nuova autovettura, e il mondo Fiat è quello a cui stavate guardando con interesse, questo è il momento giusto per agire: il noto marchio ha infatti proposto nuovi incentivi assolutamente da non perdere. Fca ha infatti ...

'Imperdibili100' - l'offerta Fiat e Lancia : Nuova offerta Fiat e Lancia solo per maggio. L'iniziativa 'Imperdibili100', finanziata con 100 milioni di euro, prevede un prezzo speciale per l'acquisto di alcune vetture, oltre alla possibilità di ...

Fiat E LANCIA/ Incentivi per 100 milioni di euro. Panda - 500 - Punto e Ypsilon a meno di 10.000 euro : FIAT e LANCIA, Incentivi per 100 milioni di euro. Con la promozione Imperdibili 100 FIAT Panda, LANCIA Ypsilon, 500 e Punto costano meno di 10.000 euro(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:42:00 GMT)