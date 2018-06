Festival Psicologia | un’occasione per riflettere sull’umanità del futuro Come saremo nel

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 giugno 2018) di Sergio Stagnitta psicologo e psicoterapeuta “Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi” (Blade Runner) Per conoscere una persona nel 2030 ci affideremo al nostro intuito, alla nostra sensibilità, al famoso sesto senso oppure ad un algoritmo? Nel 2030 cambierà il nostro modo di comunicare, la nostra sessualità, la forma dei nostri legami? La costante crescita demografica, il rischio di risorse sempre più limitate, inquinamento, conflitti etnici e religiosi… Sarà questo lo scenario del? Oppure l’umanità riuscirà a trovare,ha sempre fatto nel corso della sua storia, nuove forme di convivenza, sostenute anche da tecnologie sempre più sofisticate? I bambini nati in questi mesi avranno nel 2030 dodici anni, la definizione di “nativi digitali” già sembra obsoleta,“web 2.0” oppure “ipertesto”. Oggi si parla di Big data che possono condizionare gli esiti ...