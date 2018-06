Festival di Venezia 2018 | versatile e talentuoso Michele Riondino padrino della 75esima

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 giugno 2018)sarà ilMostra del Cinema di. Dopo Alessandro Borghi lo scorso anno, ilpunta ancora sulla conduzione al maschile. L’attore, 39 anni, presenterà le serate di apertura e di chiusuraedizionekermesse, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di, presieduta da Paolo Baratta.sarà sul palcoSala grande del Palazzo del Cinema del Lido la serata di mercoledì 29 agosto, in occasione dell’inaugurazione, e guiderà la cerimonia finale l’8 settembre, quando saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficialiMostra., noto al grande pubblico per l’enorme successo Rai del Giovane Montalbano è diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. La sua carriera comincia a teatro con nomi come Giuseppe Patroni Griffi, Marco ...