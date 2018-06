Fecondazione | nati 4 bimbi con 3 genitori

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) In una clinica in Ucraina sono4 bambini con il Dna di 3 persone diverse, e 3 stanno per nascere secondo quanto riportato da Valery Zukin, direttore della Nadiya Clinic di Kiev, al ‘Daily Mail’. Il medico afferma che questo sistema può aiutare donne con problemi di sterilità a concepire un figlio proprio. I 4 piccoli con 3sononei mesi scorsi, mentre ci sono attualmente 3 donne incinte e una serie di altre richieste di pazienti da tutto il mondo, tra cui Brasile e Israele. Respinte al mittente le accuse di molti genetisti ed esperti di etica, che temono che la procedura possa portare a nuove malattie ereditabili o a ‘bambini su misura’. La procedura prevede ladell’ovulo della madre con lo sperma del partner maschile per creare un embrione. Quindi viene fecondato anche l’uovo di un’altra donna, una donatrice, per ...