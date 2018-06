agi

: #Farinetti molla #Renzi e tifa il nuovo governo. Opportunista o uno con 'tante idee'? - Agenzia_Italia : #Farinetti molla #Renzi e tifa il nuovo governo. Opportunista o uno con 'tante idee'? - marino29b : RT @mameli54: #Farinetti ha già mollato il bullo di #Rignano, se lo molla anche #Cairo, ??????quanti culi di leghisti e grillini deve leccare… - ceg62 : @mfrittella Tutti contro Farinetti perché molla un politico perdente e deficiente ?? -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Oscarora sostiene ilgiallo-verde. L’imprenditore patron di Eataly, per lungo tempo vicino all’ex premier Matteoe della Leopolda, lo dichiarato martedì a Milano (Il Fatto Quotidiano): “Adesso unc’è e tifo per questo, perché ilc’è e deve fare delle cose, come rilanciare il Sud e creare scenari che facciano venire la voglia di investire agli imprenditori … A me le alleanze politiche non mi sono mai interessate e non mi interessano”.dice di essere ancora legato a, ma ormai solo da un sentimento di amicizia: “Io sono fedele per natura, sono sposato da 40 anni con mia moglie, tifo Juve da tutta la vita e voglio bene agli amici per sempre. Mi spiace per… ma ...