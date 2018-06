Fanno il saluto romano nella foto di classe | la preside | “Un gesto goliardico”

Roma - studenti Fanno il saluto romano in classe. La preside : “Goliardata”. I prof contro di lei : “Inaccettabile minimizzare” : “E’ incompatibile con la nostra Costituzione qualsiasi gesto che si richiami al fascismo e tanto più riteniamo inaccettabile che ciò si verifichi nel luogo che la Costituzione stessa elegge come agente formativo dei giovani, cioè la scuola“. Il gesto a cui si riferiscono 37 professori del liceo Socrate di Roma è il saluto Romano con il quale alcuni ragazzi della scuola, nel quartiere Garbatella della Capitale, si sono fatti ...