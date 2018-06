Falso allarme bomba | condanna a 12 anni

Indonesia : Falso allarme bomba - caos aereo : Almeno dieci passeggeri di un volo della compagnia aerea Indonesiana Lion Air sono rimasti feriti a causa del caos creato dalla notizia, poi rivelatasi falsa, di una bomba a bordo. L'aereo stava ...

Torino - Falso allarme bomba in Piazza San Carlo : Torino, falso allarme bomba in Piazza San Carlo Torino, falso allarme bomba in Piazza San Carlo Continua a leggere L'articolo Torino, falso allarme bomba in Piazza San Carlo proviene da NewsGo.

Falso allarme bomba a Kiev. Stasera la finale di Champions - : La minaccia è arrivata con una telefonata anonima. Evacuate e chiuse per precauzione cinque stazioni della metro. La polizia però non ha rinvenuto nessun ordigno. Rimane alta la tensione nella città ...

Falso allarme bomba a Ragusa per San Giorgio : Falso allarme bomba ieri pomeriggio a Ragusa Ibla per un trolley abbandonato alle spalle del Duomo un'ora prima dell'uscita di San Giorgio.

Roma - Falso allarme bomba vicino San Pietro : edifici evacuati. FOTO : Roma, falso allarme bomba vicino San Pietro: edifici evacuati. FOTO La presenza di un ordigno era stata segnalata da una telefonata anonima. Sul posto sono subito arrivati carabinieri e artificieri e dopo le verifiche, il personale è tornato in ufficio. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

"C'è una bomba vicino al Vaticano" : una telefonata fa scattare l'allerta - ma era un Falso allarme : falso allarme bomba in una banca nei pressi del Vaticano. Una telefonata anonima al 112 ha fatto scattare l'allerta questa mattina in una filiale del Credito Artigiano tra via San Pio X e via della Conciliazione, a due passi da...

'C'è una bomba all'ospedale Cardarelli' - telefonata anonima fa scattare Falso allarme : falso allarme bomba all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo che una telefonata anonima alla sala operativa dei carabinieri aveva segnalato la presenza di una borsa con un ordigno nel padiglione ...

Cibus - allarme Coldiretti : Falso Made in Italy - giro da 100 miliardi nel mondo : I prodotti alimentari italiani sono i più noti e apprezzati al mondo, per questo sono anche i più imitati. L'allarme Coldiretti oggi all'inaugurazione della fiera internazionale del cibo che si svolge ...

Maltempo in Sardegna - Assessore alla Protezione Civile denuncia alla Polizia Potale Falso allarme meteo sui social : “È da irresponsabili divulgare false informazioni sugli avvisi di allerta di Protezione Civile che hanno lo scopo preciso di informare correttamente sui rischi di tipo idraulico e idrogeologico e che vengono pubblicati, a disposizione di tutti, sul sito Sardegna Protezione Civile. Per questa ragione è stato segnalato alla Polizia postale il falso avviso diffuso sui social. Il fenomeno di Maltempo che sta interessando da ieri l’isola ...

SG : spari e feriti ma è solo Falso allarme - polizia arriva in forze : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria : 'abbattuti missili' - Falso allarme : ANSA, - ROMA, 17 APR - La tv di Stato Siriana ha riferito nella notte di un'azione della contraerea contro una nuova "aggressione", nel corso della quale sarebbero stati abbattuti dei missili sulla ...

Firenze - Falso allarme bomba in stazione : pesanti disagi alla circolazione : Controlli della polizia sono stati effettuati stasera nelle stazioni ferroviarie fiorentine di Santa Maria Novella, Campo di Marte e Rifredi, dopo una telefonata anonima che annunciava una bomba sui ...

Le scoperte di pianeti simili alla Terra possono essere un Falso allarme - : Fino a poco tempo fa, Fergal Mullally lavorava in un team di scienziati che, con l'aiuto del telescopio Kepler, stavano cercando gli esopianeti. Ad oggi, i dati raccolti dal telescopio sono stati ...

T.J. Miller arrestato per un Falso allarme bomba : TJ Miller di Silicon Valley arrestato per aver schiaffeggiato un autista Uber Al termine di una discussione su Donald Trump, TJ Miller ha preso a pizze l'autista di Uber. T.J. Miller, star tv di Silicon Valley e a breve in sala con Deadpool 2, è stato incredibilmente arrestato all'aeroporto LaGuardia di New York con l'accusa di aver volontariamente fornito false informazioni ...