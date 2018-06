Facebook è stato un problema anche nel referendum irlandese

Il post su Facebook di una mamma : "Mio figlio è stato sfregiato dai bulli. Voglio far conoscere queste oscenità" : Due scatti postati su Facebook mostrano il volto insanguinato di Emanuele. A procurargli quello zigomo rotto, racconta la madre sui social, sono stati due bulli. Il 16enne di Scampia un pomeriggio di sole stava camminando verso casa, ma dei ragazzi lo hanno raggiunto con il motorino, tagliandogli la strada. Volevano rapinarlo, ma Emanuele non aveva soldi, e così hanno iniziato a colpirlo, con una spranga di ferro: quattro punti di sutura ...

Marzio - romano che vive a Cambridge - pestato da un branco di bulli. Le foto choc su Facebook : Lui no, si è mostrato dispiaciuto, fornendo un analisi del clima che sta vivendo nel mondo in questo periodo storico. 'Voglio solo dire che non sono arrabbiato - spiega Marzio - Non ho risentimenti o ...

Marzio Fagioli - romano che vive a Cambridge - pestato da un branco di bulli. Il post su Facebook : Marzio Fagioli è un ragazzo romano, di Pomezia, ha 21 anni e ha scelto di vivere in Inghilterra inseguendo il suo sogno lavorativo di diventare un regista famoso e di seguire la passione per...

“Ecco la mia nuova fiamma”. Gigi D’Alessio spiazza tutti con un video su Facebook. In pochi minuti il suo profilo è stato tartassato di like e commenti. Anna Tatangelo è definitivamente un capitolo chiuso : Quando sembra essere finito il clamore e calato il sipario sul gossip, ecco che la vicenda della rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo torna a farsi sentire. Si rincorrono ancora oggi voci e ricostruzioni, nonostante i due si impegnino a smentirle una a una… Le ultime voci circolate sul cantante, lo volevano sempre più vicino a Loredana Lecciso, fresca di separazione da Al Bano. Un incrocio che ha scatenato la fantasia ...

Red Canzian su Facebook : "Sono stato operato per un tumore al polmone - ora sto bene" : "Ho avuto un tumore, mi hanno operato, adesso sto bene", è la confessione di Red Canzian, storico bassista dei Pooh. L'artista si confida con i suoi fan su Facebook dopo un periodo vissuto con un segreto: quella macchia sul polmone vista dai medici durante una Tac e poi la paura e il timore non farcela. Di non presentarci all'apertura del tour del maggio a Padova. Fino alla gioia per l'operazione in ospedale a Treviso."Affamato di vita"La ...

Danilo Aquino - frasi razziste e omofobe sul suo profilo Facebook : cosa è stato scoperto : Danilo Aquino , il primo concorrente ad entrare nella casa del Grande Fratello , è stato accusato sui social di aver pronunciato frasi omofobe e razziste . Nelle ultime ore, gli utenti del web stanno ...

Il video di un suicidio postato su Facebook e utilizzato per una rivendicazione sindacale : Sulle pagine dell'Usb dei vigili del fuoco e di un consigliere comunale del M5s. In rete scoppia la polemica

Facebook - ecco come sapere se il tuo account è stato usato da Cambridge Analytica : Zuckerberg ha dovuto ammettere che giunti al momento attuale 'è inevitabile dare delle regole' all'economia di Internet, e all'uso dei dati personali, apprezzando apertamente il Gdpr dell'Ue e ...

Torino - pubblica su Facebook la foto del molestatore. Il social le blocca il profilo : La ragazza: "Volevo proteggermi".L'immagine divulgata sulla pagina di un gruppo femminista. I parenti dell'uomo: "Ci scusiamo, ha problemi di alcol"