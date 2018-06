Facebook di nuovo nella bufera | Nyt | «Accessi dati degli utenti a società cinesi | c' è

Facebook - condivisi dati utenti con 4 aziende cinesi/ Nuovo scandalo per Zuckerberg : c’è anche Huawei : Facebook, condivisi dati utenti con 4 aziende cinesi: ultime notizie, Nuovo scandalo per il social network di Mark Zuckerberg, spuntano Huawei, Lenovo, Oppo e TLC(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Facebook di nuovo sotto accusa per l'uso scorretto dei dati degli utenti : Nuove accuse a Facebook dopo il caso Cambridge Analytica: una startup Usa ha presentato una denuncia ad una corte californiana, sostenendo che il colosso dei social media ha "raccolto dati in forma fraudolenta sugli utenti e i loro amici". Nella denuncia, resa nota in esclusiva dal Guardian, si fa riferimento a numerose email tra i manager di Facebook, incluso Mark Zuckerberg. Secondo la denuncia, afferma il blog specializzato Cnet, tra i metodi ...

Facebook mischia (di nuovo) le carte con una scheda per il profilo : Facebook sta testando un nuovo collegamento rapido al profilo nella sua applicazione per Android: la nuova scheda sta iniziando a comparire al centro, al posto di quella dedicata al Marketplace. È comparsa anche sul vostro smartphone? L'articolo Facebook mischia (di nuovo) le carte con una scheda per il profilo proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo tasto tasto di Facebook per esprimere un giudizio negativo in un’altra segnalazione : Continuano i test degli sviluppatori di Facebook relativi al nuovo sistema di valutazione dei post basato sull'introduzione dello strumento "downvote" L'articolo Il nuovo tasto tasto di Facebook per esprimere un giudizio negativo in un’altra segnalazione proviene da TuttoAndroid.

Facebook torna alle origini Il nuovo sito? Per fare sesso : Manuela Gatti Un ritorno alle origini: così potrebbe essere letto l'ultimo annuncio di Facebook. Durante l'annuale conferenza dedicata agli sviluppatori - 'F8', ieri e martedì a San José, California - ...

Dating - Facebook diventerà il nuovo Tinder? : Dopo aver acquistato Whatsapp e Instagram e aver “scopiazzato” le funzionalità principali di Snapchat, adesso Facebook mette nel mirino Tinder e il mondo del Dating. All’interno del social network nascerà una sezione apposita dedicata agli incontri dove potremo conoscere potenziali partner, scelti per l’occasione dall’algoritmo del social in base agli interessi e agli amici che abbiamo in comune. Ad annunciarlo è Mark ...

Mark Zuckerberg annuncia "Clear history" - il nuovo strumento di Facebook per proteggere i dati personali : Un nuovo sistema di protezione della privacy su Facebook chiamato "Clear history". Lo ha annunciato Mark Zuckerberg alla conferenza annuale degli sviluppatori della social media company, dove ha anche ammesso che "non aveva risposte abbastanza chiare" riguardo al controllo dei dati personali, durante la sua recente interrogazione di fronte al Congresso.Il CEO ha annunciato il nuovo tool, descrivendolo in un post come un "semplice controllo per ...

Facebook farà concorrenza a Tinder? Arriva il nuovo Messenger : Facebook farà concorrenza a Tinder? Arriva il nuovo Messenger, foto: Startmag Facebook farà concorrenza a Tinder? Arriva il nuovo Messenger Mark Zuckerberg, il CEO di Facebook , in California, ha ...