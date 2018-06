Facebook conferma condivisione dati con Huawei e altre società cinesi

Facebook : fondatore WhatsApp conferma addio - 'vado avanti' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Facebook vince sfida #DeleteFacebook e conferma posizione dominante in mobile advertising : Lo scandalo Cambridge Analytica , per ora, non solo non affossa la redditività di Facebook ma non ha nessun impatto rilevante sui suoi risultati di bilancio. La trimestrale, che si riferisce ai primi ...

Ue - Facebook conferma : 2 - 7 mln persone in Europa coinvolte : "Sono 2,7 milioni le persone in Europa coinvolte nel caso di Cambridge Analytica. Lo ha confermato Facebook nella sua risposta alla lettera della Commissaria alla Giustizia Jourova nella quale l'esecutivo chiedeva spiegazioni sul caso". Lo ha annunciato un portavoce della Commissione Ue.

Blogmeter : Facebook e WhatsApp si confermano i social preferiti : Roma, 6 apr. , askanews, Facebook e WhatsApp si confermano i social media preferiti dagli italiani con Instagram che sta rapidamente guadagnando posizioni presso i giovanissimi. E' quanto emerge dalla ...