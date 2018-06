F1 | Vettel punta tutto sul motore 2 della Ferrari | “potrebbe giocare un ruolo

F1 - GP Spagna 2018 : Sebastian Vettel punta all’impresa! Partenza e strategia le armi : “Sono stato contento del giro con cui ho fatto il tempo ma il primo tentativo con la gomma rossa non era stato buono, non avevo un gran feeling con quella gomma. Meglio l’ultimo tentativo, ho avuto comunque buone sensazioni, ma alla fine ho visto che il mio nome non era in cima. Sapevo che le Mercedes qui erano forti, ma aspettiamo domani“. Con queste parole Sebastian Vettel ha accolto il risultato di ieri delle qualifiche del ...

La Ferrari punta tutto su Ricciardo e saluta Raikkonen. Ma il problema è Vettel : Il primo pilota delle Silberpfeil , e lo sa bene Valtteri Bottas, è il campione del mondo Lewis Hamilton. "Non voglio dire che guardo solo ad Hamilton, ma sarebbe una bella sfida", ha detto Ricciardo.