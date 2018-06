F1 | Hamilton mette le mani avanti in vista del Gp del Canada | “non avremo il motore 2

sportfair

(Di giovedì 7 giugno 2018) Lewisha espresso la propria preoccupazione indel Gp del, dove la Mercedes non disporrà del2 come la Ferrari Ansia e preoccupazione per Lewisalla vigilia del Gp dell’impossibilità della Mercedes di utilizzare il2 su un circuito come quello di Montreal. Photo4 / LaPresse Il campione del mondo non ha nascosto i suoi timori, sottolineando che sarà normale avere dei cali di potenza dovendo utilizzare una power unit che ha percorso già 7000 chilometri. “Non credo che questo week-end abbia più valore rispetto a qualunque altro – le parole diin conferenza – sono dunque rilassato al riguardo. Questo di Montreal non lo vedo come un punto cruciale della stagione. Ferrari e Renault dovrebbero portare degli aggiornamenti al, questo è un circuito in cui la potenza conta quindi saranno ...