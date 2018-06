F1 | colpo di scena in casa Mercedes in vista del Gp del Canada | rinviato il debutto della

Ecco chi vince la finale : colpo di scena ad Amici 2018 : Chi sarà il vincitore di Amici 2018? Le anticipazioni sulla finale di lunedì 11 giugno non possono rivelare alcun nome, questo lo sapete benissimo, ma possiamo comunque fare ipotesi e bilanci, al termine di un'edizione che, comunque, non ha particolarmente entusiasmato il pubblico. Sarà per risollevare gli ascolti, che comunque non sono stati deludenti, che la finale di Amici 2018 andrà in onda di lunedì? Nel weekend, soprattutto con il primo ...

Al nuovo GF VIP ci sarà anche lui : colpo di scena nella casa! : Una valanga di nuovi nomi, possibili concorrenti, per il Grande Fratello VIP 2018! I partecipanti verranno scelti in queste settimane, magari così la squadra di autori e produttori potrà godersi qualche giorno di vacanza prima di ricominciare con la terza edizione VIP, a settembre. Si è appena conclusa, invece, la versione classica del reality show, anche se la mano di Barbara d'Urso si è sentita parecchio e quindi ci viene poco da parlare di ...

MotoGp - clamoroso colpo di scena nel mercato piloti : Jorge Lorenzo ha firmato per la Honda : Jorge Lorenzo ha firmato un contratto biennale con la Honda, lo spagnolo affiancherà Marc Marquez per le prossime due stagioni Tutto in poche ore, prima l’addio ufficiale con Dani Pedrosa e poi la firma con Jorge Lorenzo. clamoroso colpo di scena nel mercato piloti, la Honda infatti ha messo le mani sul maiorchino, facendogli firmare un contratto biennale da circa quattro milioni a stagione. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Trattativa ...

F1 - colpo di scena in casa Red Bull : pesante penalità per Ricciardo sulla griglia di partenza del Gp del Canada : Adrian Newey ha svelato che Daniel Ricciardo potrebbe subire una pesante penalità in griglia in occasione del Gp del Canada Non comincerà benissimo il week-end del Canada per Daniel Ricciardo, il pilota australiano infatti subirà con ogni probabilità una pesante penalità sulla griglia di partenza. LaPresse/Photo4 A svelarlo è Adrian Newey ai microfoni di Sky Sport UK: “sfortunatamente potremmo subire una penalità con Ricciardo – le ...

Cristo è tornato ed è il nuovo leader del Pd. Ma nel cortometraggio di Estremi Rimedi il colpo di scena è dietro l’angolo… : “Si dice che per tornare a vincere, il PD avrebbe bisogno di un miracolo. E allora chi, se non Lui? È questa la domanda alla base di “Meno male che Cristo c’è’“, il nuovo cortometraggio del duo comico degli Estremi Rimedi (Qui la clip integrale) (Francesco Francio Mazza e Daniele Balestrino), che immagina il ritorno in circolazione del Messia come candidato premier del centro-sinistra. Ovviamente, visto lo stato della ...

GF - c'è il colpo di scena : in diretta arriva il messaggio di Bobby Solo : colpo di scena al "Grande Fratello". Subito dopo l'eliminazione di Veronica Satti, il padre Bobby Solo ha deciso di inviare un messaggio in diretta alla figlia

colpo di scena al Grande Fratello : Alberto e Veronica - è successo nella notte (a pochissimo dalla finale) : Grande Fratello 15, il Colpo di scena che non ti aspetti a pochissimo dalla finale. O anche: la coppia che non ti aspetti. Sono rimasti in pochissimi nella Casa e lunedì 4 giugno sera (tarda notte è più veritiero) conosceremo il vincitore di questa edizione che tra sorprese, attacchi feroci e comportamenti poco ortodossi non si è fatta mancare nulla. Quattro finalisti – Simone Coccia, Alessia Prete, Matteo Gentili e Lucia Orlando – e due ...

Grande Fratello 15 : colpo di scena stasera? Malgioglio : “No comment” : Cristiano Malgioglio sibillino su Instagram: colpo di scena al Grande Fratello? Stasera andrà in onda la Finale del Grande Fratello 15 e a poche ore dall’inizio dell’ultima puntata del reality condotto da Barbara d’Urso, Cristiano Malgioglio ha caricato sui social una foto e una didascalia veramente strane e misteriose. Il cantautore ha infatti postato pochi minuti fa sul suo profilo Instagram un’immagine che ritraeva ...

Panchina Chelsea - colpo di scena per il prossimo allenatore : Sarri beffato : Panchina Chelsea – colpo di scena per il prossimo allenatore del Chelsea che molto probabilmente sarà Laurent Blanc. Beffa per il tecnico Maurizio Sarri che aveva il gradimento da parte di Roman Abramovich che però ha deciso di non pagare la clausola rescissoria di 8 milioni di euro. Il tecnico francese è dunque balzato in pole per la Panchina dei Blues, l’ultimo incontro ha avuto esito positivo ed adesso la fumata bianca può ...

MotoGp - colpo di scena : cade Marquez : colpo di scena nella gara MotoGp del Gp d'Italia . Il leader iridato Marc Marquez è caduto al quinto giro mentre era in seconda posizione, all'inseguimento del connazionale Jorge Lorenzo , Ducati, . ...

Anticipazioni Uomini e donne 1 giugno : colpo di scena nella finale Video : Oggi 1 giugno 2018 andra' in onda l'ultima puntata di Uomini e donne. Vedremo, naturalmente, il trono over e non mancheranno colpi di scena. Vi annunciamo che la finalissima regalera' molte emozioni come il ballo di Gemma e Tina. Pare che le due abbiano sotterrato l'ascia di guerra e siano amiche. Ma il momento clou sara' quando assisteremo all'annuncio dell'addio di Giorgio Manetti. Il gabbiano, dopo anni di permanenza e presenza fissa al trono ...

Anticipazioni Uomini e donne 1 giugno : colpo di scena nella finale : Oggi 1 giugno 2018 andrà in onda l'ultima puntata di Uomini e donne. Vedremo, naturalmente, il trono over e non mancheranno colpi di scena. Vi annunciamo che la finalissima regalerà molte emozioni come il ballo di Gemma e Tina. Pare che le due abbiano sotterrato l'ascia di guerra e siano amiche. Ma il momento clou sarà quando assisteremo all'annuncio dell'addio di Giorgio Manetti. Il gabbiano, dopo anni di permanenza e presenza fissa al trono ...

Anticipazioni U&D 1giugno : colpo di scena nella finale : Oggi 1 giugno 2018 andrà in onda l'ultima puntata di Uomini e donne. Vedremo, naturalmente, il trono over e non mancheranno colpi di scena. Vi annunciamo che la finalissima regalerà molte emozioni come il ballo di Gemma e Tina. Pare che le due abbiano sotterrato l'ascia di guerra e siano amiche. Ma il momento clou sarà quando assisteremo all'annuncio dell'addio di Giorgio Manetti. Il gabbiano, dopo anni di permanenza e presenza fissa al trono ...

colpo di scena : passo indietro su Paolo Savona - al Mef Giovanni Tria : Prima il no di Savona, poi il ripensamento. Al culmine di frenetiche trattative, il cambio a sorpresa. Paolo Savona avrebbe