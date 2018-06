F 1 | GP del Canada - Da Monaco a Montréal | così continua la sfida Mondiale

Canada : gli orari del weekend in TV : Dopo le tappe europee, la Formula 1 vola a Montreal per il GP del Canada, che si corre sull’isola artificiale di Notre-Dame. Sarà il 40° anniversario del gran premio dove, proprio 40 anni fa, Gilles Villeneuve vinceva la sua prima gara di F1 al volante della Ferrari: un circuito molto spesso teatro di sfide entusiasmanti. […] L'articolo Canada: gli orari del weekend in TV sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 - colpo di scena in casa Mercedes in vista del Gp del Canada : rinviato il debutto della power unit 2 : A causa di un problema emerso durante le procedure del controllo qualità, la Mercedes ha deciso di rinviare il debutto del motore 2 a Montreal La Mercedes e i suoi team clienti non useranno la power unit numero 2 in occasione del Gp del Canada, come era stato invece anticipato da Toto Wolff nei giorni scorsi. Dalla fabbrica di Brixworth hanno lanciato l’allarme per un problema emerso durante le procedure del controllo qualità, situazione ...

F1 - GP Canada 2018 : gli orari del fine settimana e come vederlo in tv. Il programma su Sky e TV8 : Dall’8 al 10 giugno andrà in scena il settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, sul tracciato di Montreal (Canada). Un circuito caratteristico che richiede tanto ai freni ed al motore. Non è un caso che buona parte dei team disporranno delle power unit evolute per massimizzare le loro prestazioni.-- Lewis Hamilton ci arriva da leader del campionato, con 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel. Dopo il terzo posto di ...

F1 Canada - attese le migliorie della Honda : TORINO - Le quattro case motoristiche sono pronte a portare in Canada la prima grande innovazione del 2018. La gara sul circuito di sarà particolarmente importante per la Honda, che è migliorata ...

Conte affila le armi in vista del G7 in Canada : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte affila le armi in vista del G7 in programma l'8 e il 9 giugno in Canada. "La prima posizione dell'Italia - dice lasciando l'Aula di Montecitorio dove si è recato per il dibattito sulla fiducia al governo - sarà farsi conoscere e possibilmente, la seconda, farsi rispettare". Poi ha reso noto che domani si terrà un Consiglio dei ministri in cui saranno affrontati solo provvedimenti in scadenza. Sul tavolo ...

Usa - Canada e Messico vogliono il Mondiale del 2026 : David Beckham esprime parere favorevole : L’ex giocatore del Manchester United ha dato il proprio parere favorevole ad un eventuale Mondiale organizzato da Usa, Canada e Messico La candidatura di Stati Uniti, Canada e Messico per ospitare la Coppa del mondo del 2026 piace all’ex stella del Manchester United David Beckham. “Vedremo cosa accadrà ma se si dovesse realizzare sarò sicuramente sugli spalti a tifare“, ha spiegato l’ex nazionale inglese. Per il ...

F1 - GP Canada 2018 : Montreal momento cruciale del Mondiale. In arrivo aggiornamenti decisivi per Ferrari e Mercedes : Dopo la noia e gli sbadigli del Gran Premio di Monaco, il Mondiale 2018 di Formula Uno si sposta a Montreal per il Gran Premio del Canada, un appuntamento storico del calendario e una gara che regala sempre spunti interessanti, emozioni e tanti sorpassi. In poche parole quanto più distante da quanto visto nel Principato. In questa occasione poi, il fine settimana sull’isola di Notre-Dame assume ancor più rilievo e valore, per diversi ...

F1 - novità in arrivo sulla Ferrari di Vettel : il tedesco avrà un motore ‘particolare’ nel prossimo Gp del Canada : In occasione del Gp del Canada, la Ferrari utilizzerà un nuovo motore con una parte alta alleggerita e dotato di modifiche in camera di combustione Il Gp del Canada si avvicina, così come le prime modifiche sulle monoposto dei team di Formula 1. In particolare la Ferrari, in occasione della gara di Montreal, monterà sulla SF71H di Sebastian Vettel un motore nuovo dorato di una parte alta alleggerita e di alcune modifiche in camera di ...

F1 - GP Canada 2018 : problemi sul motore della Red Bull. Daniel Ricciardo rischia di essere penalizzato : Brutte notizie in casa Red Bull in vista del GP del Canada 2018, previsto nel prossimo weekend. Il progettista Adrian Newey, papà della RB14, ha confermato che Daniel Ricciardo, dopo i problemi tecnici avuti nel corso della gara di Monaco, sconterà almeno dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza a Montreal. Newey ha dichiarato all’agenzia Reuters che il funzionamento dell’unità MGU-K della power unit è compromesso e non ...

F1 - GP Canada 2018 : problemi sul motore della Red Bull. Daniel Ricciardo rischia di essere penalizzato : Brutte notizie in casa Red Bull in vista del prossimo GP del Canada 2018, previsto nel prossimo weekend. Il progettista Adrian Newey, papà della RB14, ha confermato che Daniel Ricciardo, dopo i problemi tecnici avuti nel corso della gara di Monaco, sconterà almeno dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza a Montreal. Newey ha dichiarato all’agenzia Reuters che il funzionamento dell’unità MGU-K della power unit è ...

F1 - colpo di scena in casa Red Bull : pesante penalità per Ricciardo sulla griglia di partenza del Gp del Canada : Adrian Newey ha svelato che Daniel Ricciardo potrebbe subire una pesante penalità in griglia in occasione del Gp del Canada Non comincerà benissimo il week-end del Canada per Daniel Ricciardo, il pilota australiano infatti subirà con ogni probabilità una pesante penalità sulla griglia di partenza. LaPresse/Photo4 A svelarlo è Adrian Newey ai microfoni di Sky Sport UK: “sfortunatamente potremmo subire una penalità con Ricciardo – le ...

Formula 1 - GP Canada : la gara di Montreal spiegata con le immagini della telemetria : Il GP del Canada è in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD , canale 207, . E con Sky Q l'incredibile definizione del 4K HDR

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP del Canada. La Rossa non vince da 14 anni a Montreal! : Siamo giunti alla 49esima edizione del Gran Premio del Canada di Formula Uno, uno degli appuntamenti storici del calendario della classe regina. Dopo la vittoria di Daniel Ricciardo a Montecarlo, dunque, riparte il duello al vertice tra Lewis Hamilton, reduce da tre successi consecutivi (sui sei totali in carriera) sul tracciato dell’isola di Notre-Dame, sull’estuario del fiume San Lorenzo, e Sebastian Vettel che, invece, a Montreal ...

F1 - Verstappen ha le idee chiare : “in Canada per riscattare l’amaro ritiro dello scorso anno” : Max Verstappen è già concentrato sul prossimo Gp del Canada, svelando di voler riscattare il ritiro della scorsa stagione Il fascino e lo spettacolo di Monaco sono ormai alle spalle, la Formula 1 si prepara per il Gp del Canada, settimo appuntamento del Mondiale 2018. Due vittorie a testa finora per Hamilton, Vettel e Ricciardo, con l’australiano che si è portato a casa la gara del Principato nonostante i problemi alla power unit ...