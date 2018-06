Expo | il processo per falso a Sala inizierà a settembre

Milano - piastra Expo : processo unico per il sindaco Sala partirà a fine settembre : Il processo a carico del sindaco di Milano Giuseppe Sala, accusato di falso, e di altri tre imputati, tra cui l’ex manager di Expo Angelo Paris, partirà dopo la pausa estiva, il 27 settembre. Lo ha deciso oggi la X sezione penale del Tribunale milanese che ha riunito le due tranche del procedimento con al centro l’appalto per la piastra dei Servizi, quella a carico dell’ex commissario unico per l’Esposizione Universale e quella agli altri tre. ...