Estate senza pensieri | le 3 mosse fai da te per avere climatizzatori performanti e in

Genova - Gaslini senza anestesisti e infermieri in Estate. Rinviate le operazioni ai bimbi : Per garantire le ferie al personale l'ospedale pediatrico ha rinviato molte operazioni chirurgiche. Mamme sul piede di guerra

Governo - Cottarelli accetta l’incarico : «Con la fiducia al voto dopo legge di bilancio - senza a fine Estate». Borse in rosso - riparte lo spread : L’ex commissario alla spending review ha accettato con riserva l’incarico di formare un Governo conferitogli dal capo dello Stato dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Salvini lancia aut aut a Berlusconi sulla tenuta dell’alleanza ma Berlusconi esclude l’appoggio ad un esecutivo Cottarelli. Cautela del leader leghista anche sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo». Borsa in rosso, sale lo spread ...

Un'Estate senza Gondar : no dei giudici alla riapertura : Perché l'accusa è di lottizzazione abusiva: lì dove sorge l'arena dei concerti non è prevista un area per spettacoli ed intrattenimenti

Lavoro - l'allarme : senza voucher addio a 50mila posti in Estate : UNA GRANDE OCCASIONE PERSA 'L'Italia non può permettersi di perdere le grandi opportunità di Lavoro che vengono da uno dei settori più dinamici dell'economia', ha affermato il presidente la ...

Lavoro - Coldiretti : “Senza voucher addio a 50mila posti in Estate” : Persi 50mila posti di Lavoro occasionali per giovani studenti e pensionati impiegati nelle attività stagionali in campagna dove con l’avvicinarsi dell’estate sono iniziate le attività di preparazione dei terreni e di raccolta. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti della riforma dei voucher che ha di fatto praticamente azzerato questa opportunità per integrare il reddito delle categorie piu’ deboli ma anche per avvicinare al mondo ...

L’aridità e il verde dell’Estate - ecco l’Europa senza nuvole vista dallo spazio [FOTO] : Questo mosaico di immagini prive di nuvole, ottenute dal satellite Sentinel-3A del programma europeo Copernicus, abbraccia l’intero continente europeo ed oltre. La vista si estende dall’Islanda, nel nord-ovest, fino alla Scandinavia e la Russia a nord-est, e dalla punta più settentrionale della Norvegia e della Finlandia fino all’estremo sud con Algeria, Libia ed Egitto. Mentre il sensore satellitare denominato Ocean and Land ...

Salvini : 'Senza governo centrodestra-M5s votare entro l'Estate' : "Non possiamo tenere il Paese sospeso per altre settimane o altri mesi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito della formazione del governo. "Per quanto mi riguarda la via ...

Napoli - la stazione di Mergellina si rifà il look - Estate senza funicolare : La funicolare di Mergellina chiuderà per manutenzione quest'estate. Gli interventi di restyling saranno sostanziosi e richiederanno 2-3 mesi di tempo. L'impianto resterà chiuso quasi sicuramente a ...

Lido di Classe senza il camping Bisanzio per l'Estate 2018 : Ravenna, 20 aprile 2018 - Ormai è ufficiale, anche se con un po' di amarezza. Il camping Bisanzio non riaprirà in tempo per l'estate: giunti a fine aprile, con la stagione balneare in partenza tra ...