Eruzione Vulcano Guatemala | sospese temporaneamente le ricerche | ma i residenti non si

meteoweb.eu

: Guatemala, cento i morti accertati dopo eruzione vulcano Fuego #guatemala - MediasetTgcom24 : Guatemala, cento i morti accertati dopo eruzione vulcano Fuego #guatemala - Agenzia_Ansa : Il vulcano in #Guatemala come Pompei, si teme un'ecatombe. Paesi sepolti sotto cenere e lava. La peggior eruzione d… - Agenzia_Ansa : #Guatemala, salgono a sette i morti nell'eruzione del Vulcano del Fuego. I feriti sono una ventina. Si teme un bila… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Le operazioni di ricerca delle persone colpite dall’delde Fuego inal momento sonoa causa delle condizioni che non assicurano l’incolumità delle squadre di soccorso. Sul posto c’è ancora del materiale vulcanico molto caldo e a questo si aggiungono anche le condizioni atmosferiche avverse. Sarà installata una postazione di monitoraggio nell’area per valutare il nuovo ingresso dei soccorritori, solo e se le condizioni lo permetteranno. “Possono verificarsi esplosioni e con la pioggia possono scendere altri Lahar a causa del materiale che si è depositato nelle gole” del, fanno sapere le autorità. Aisi raccomanda di non avvicinarsi al luogo e di seguire le indicazioni delle autorità. La decisione di interrompere leha gettato nello sconforto i, distrutti dall’idea di non sapere nulla del destino dei propri cari, che ...