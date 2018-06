Eruzione vulcano Guatemala | “E’ stato tremendo | uomini pietrificati dalla lava”

Eruzione vulcano Guatemala - agenzia per le emergenze sotto accusa : ecco cos’è successo durante le fasi di allerta : I politici dell’opposizione in Guatemala vogliono le dimissioni del capo della Conred, l’ agenzia di risposta alle emergenze . Sostengono che la Conred non abbia prestato attenzione alle allerte preventive sulla letale Eruzione di domenica 3 giugno del vulcano de Fuego. C’è chi chiede che il governo indaghi se si sia trattato o meno di negligenza criminale. I villaggi ai piedi del vulcano sono stati sepolti sotto la cenere vulcanica e il fango ...

Vulcano de Fuego - devastanti conseguenze dell’ Eruzione : il materiale espulso potrebbe generare lahar nei prossimi 20 anni - paura per possibili eruzioni simultanee : L’eruzione del Vulcano de Fuego del 4 giugno in Guatemala è stata talmente forte da aver conseguenze potenzialmente per diversi anni , secondo quanto affermato da Gustavo Chigna, Vulcano logo dell’Istituto Nazionale di sismologia, Vulcano logia, meteorologia e idrologia (Insivumeh). L’esperto ha spiegato che i pericoli più grandi sono quelli che potrebbe causare tutto il materiale eruttato dal Vulcano e che quello espulso nell’eruzione di domenica ...

Quasi 200 dispersi per l'Eruzione del vulcano in Guatemala : Si aggiungono ai 75 morti confermati, e i soccorsi sono complicatissimi: le foto mostrano tutto coperto di cenere