Entre Amis lancia a Pitti Uomo una nuova linea di capispalla

(Di giovedì 7 giugno 2018) Non più solo pantaloni:il marchionato nel 2010 con focus sui pantaloni realizzati secondo la tradizione partenepoa, allarga la propria offerta e presenta in occasione di94 una mini collezione di. Leggi anche Le giacche della prossima estate Tre i modelli: un bomber, una field jacket e un impermeabile modello Mackintosh interamente realizzati in Italia dall’azienda campana sinonimo di know-how artigianale e di utilizzo di materiali pregiati. Per la mini collezione di lancio la scelta va sulla tela di lino e su una leggera tela di lana. Le nuance colore virano sui toni della terra e ad esaltare la foggia e la silhoutte deiuna stilizzata stampa camouflage. Leggi anche Gli accessori per la prossima estate