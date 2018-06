gossipetv

: Emma e Giuliano dei Negramaro: critiche per il duetto a Pino è - carmenFashionCr : Emma e Giuliano dei Negramaro: critiche per il duetto a Pino è - SaverioGenise : RT @gianninofficial: Giuliano Sangiorgi e Emma che storpiano “Quanno Chiove” #Pinoè - CoduttiSergio : #Pinoè ecco forse Emma e Giuliano dovrebbero prender lezione da Elisa e Fiorella tanto per stare in amicizia... #pinodaniele -

(Di giovedì 7 giugno 2018)Marrone eSangiorgi dei: ildi Quanno chiove aè non convince fino in fondo C’erano ancheMarrone eSangiorgi deitra i tanti cantanti accorsi a Napoli per prendere parte aè, il concerto evento in diretta su Rai Uno dedicato aDaniele. La … L'articolodeiper ilè proviene da Gossip e Tv.