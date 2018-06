Ecco perchè Belen ha lasciato Andrea Iannone

Astori - Ecco perché è morto mentre dormiva : depositata la perizia medica : UDINE - È stata depositata la perizia medico-legale sulla morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori, avvenuta il 4 marzo a Udine nell'albergo della squadra poche ore prima della...

Cure e sviluppo infantile nei primissimi anni di vita : Ecco perché "nutrire" il cervello dei bambini fa bene agli adulti : "Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano" scriveva Antoine de Saint-Exupéry, ovvero il papà del Piccolo Principe. Certo, l'attualità di questa frase è sconcertante, ma dovremmo fare un passo in più.Prendiamo, ad esempio, la situazione italiana. In Italia, non solo i grandi (della politica) non si ricordano di essere stati bambini, ma si dimenticano di loro. Da tempo infatti ...

Noleggio a lungo termine - Ecco perché piace sempre più anche ai privati : ROMA - Sono 30mila i clienti privati che hanno scelto il Noleggio a lungo termine, il 40% degli automobilisti si dice pronto a provarlo e il 28% conosce nel dettaglio questa formula. Sono questi...

“Ora allevo capre e maiali”. Ecco perché dopo l’Isola dei Famosi non si è più visto! L’ex naufrago ha cambiato vita : Dalle spiagge dell’Honduras alla campagna di Ovada. Dalla pesca obbligata per nutrirsi, all’allevamento di capre e maiali. Sono passati due mesi circa dalla fine dell’Isola dei Famosi, quella del canna-gate, e l’ex concorrente ha scelto di rifugiarsi tra la natura e gli animali anziché destreggiarsi tra un salotto tv e un altro o riprendere in mano la sua carriera in televisione. Su di lui i riflettori del mondo ...

FINANZA & FIDUCIA/ Ecco perché il populismo sudamericano di Lega-M5s non piace ai mercati : Il Governo M5S e Lega ottiene la FIDUCIA anche alla Camera. Ma il premier Conte ha dimostrato di non aver capito la delicatezza della situazione.

ANTONIO CONTE AL REAL MADRID?/ Ecco perchè può essere l’uomo giusto per i Blancos : ANTONIO CONTE al REAL MADRID? Blancos in difficoltà nella scelta del nuovo tecnico, possibile anche la scelta di un vecchio madridista come Guti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 05:22:00 GMT)

Più tornado violenti e trombe marine - Ecco perché : Aumentano i tornado violenti nel Mediterraneo per il riscaldamento globale. Secondo una ricerca condotta da Enea e Cnr, pubblicata su Scientific Report di Nature, è sempre più probabile il verificarsi ...

Dimagrire è possibile a tutte le età : Ecco perché : Spesso si pensa che Dimagrire sia un’impresa impossibile. Questa convinzione aumenta soprattutto quando si va avanti negli anni. Il popolo

Fabrizio Moro : “Ecco perché ero sparito dalla tv”. Il cantante getta la maschera e - a distanza di tempo - confessa tutto : È uno dei personaggi più amati dal pubblico del mondo della musica. Forse per quel fascino che si porta dietro, quello da ribelle e da persona che non vuole scendere a compromessi. E così, a modo suo, è riuscito ad arrivare in alto, molto in alto. Sono solo pochi anni che Fabrizio Moro porta le vesti del personaggio televisivo (oltre quelle di cantautore affermato). Per diverso tempo, infatti, i fan del vincitore di Sanremo hanno ...

Michelle Hunziker e Trussardi in crisi? Ecco perché Tomaso non era alle nozze di Bossari : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi? L’assenza di lui al matrimonio di Bossari e Filippa che ha fatto discutere È bastato vedere Michelle Hunziker sola al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback per spingere le malelingue a parlare di una possibile crisi tra lei e Trussardi. Il fatto che la bella conduttrice […] L'articolo Michelle Hunziker e Trussardi in crisi? Ecco perché Tomaso non era alle nozze di ...

Astrocronologia : il giorno terrestre sta diventando più lungo - Ecco perché : Per chiunque abbia mai desiderato che le giornate durassero di più, arrivano buone nuove: la durata del giorno terrestre si allunga. Ricostruendo la storia della ‘relazione’ tra il nostro Pianeta e la Luna, un nuovo studio ha rivelato che 1,4 miliardi di anni fa, un giorno terrestre aveva una durata di poco più di 18 ore. Il motivo è da ricercarsi, almeno in parte, nella vicinanza tra il nostro satellite naturale la Terra. A quei tempi, la Luna ...