ilfoglio

: Ecco, abbiamo un modello per il misterioso ministero della Democrazia diretta. Il Venezuela. Auguri. - ivanscalfarotto : Ecco, abbiamo un modello per il misterioso ministero della Democrazia diretta. Il Venezuela. Auguri. - annamaria_ff : RT @ilfoglio_it: Oltre Rosarno. Ecco il modello d’accoglienza costruito a Riace da un sindaco sognatore - PamelaTavalazzi : RT @ilfoglio_it: Oltre Rosarno. Ecco il modello d’accoglienza costruito a Riace da un sindaco sognatore -

(Di giovedì 7 giugno 2018) ... Berlino, i premi Nobel per la pace, convenuti per festeggiare i venti anni dalla caduta del Muro, fece un discorso di grande realismo: "Questi venti anni sono stati importanti per il mondo intero, ...