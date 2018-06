Ecco i trailer di Stormland ed Echo Combat

Pronti per la conferenza E3 di PlayStation? Ecco un nuovo teaser trailer : L'E3 2018 è ormai alle porte e le conferenze che precederanno l'evento partiranno già sabato 9 giugno con il primo appuntamento targato EA. Lo showcase dedicato all'universo PlayStation sarà uno degli ultimissimi ma Sony sta già preparando il terreno per un evento che tutti i possessori di PS4 stanno attendendo con grande trepidazione.In queste ore la compagnia nipponica ha deciso di pubblicare un nuovo trailer dedicato alla conferenza E3 di ...

The Lego Movie 2 - Ecco il trailer del sequel animato : Quando uscì nel 2014, The Lego Movie aveva sorpreso parecchi per la sua sceneggiatura divertente e per la metanarrazione nascosta all’interno delle avventure ambientate in un universo fatto di mattoncini. Per questo è grande la curiosità per il sequel che vedremo nel febbraio del 2019. E proprio in queste ore è stato diffuso il primo trailer del film d’animazione che vedrà la continuazione di quelle stesse vicende. Dopo alcuni anni ...

Suspiria - Ecco il trailer teaser del remake di Luca Guadagnino del film di Dario Argento : Amazon ha appena rilasciato il teaser trailer di Suspiria di Luca Guadagnino e il web pare già aver assorbito i toni cupi e angoscianti di una pellicola destinata a infestare i nostri incubi. Un mese fa il CinemaCon di Las Vegas veniva letteralmente sconvolto dalla proiezione di alcuni minuti di questo “non remake” tanto spaventoso quanto chiacchierato; e oggi, cominciamo a capirne il perché di un simile clamore. Interamente giocato ...

Ralph Spacca Internet : in attesa del trailer Ecco il poster ufficiale : "Questa volta Ralph 'spaccherà' il mondo del Web… come solo lui sa fare". Diretto da Rich Moore e Phil Johnson e prodotto da Clark Spencer, il film è ambientato sei anni dopo i fatti del primo , ...

Nessuno provi a fermare The Rock! Ecco il nuovo trailer di Skyscraper - anche in italiano - Best Movie : Durante un viaggio in Cina, però, si troverà intrappolato nel più alto edificio del mondo assieme alla propria famiglia; va anche tutto benissimo, peccato solo che in giro ci siano dei ...

Detroit : Become Human - Ecco il launch trailer : Indietro 23 maggio 2018 2018-05-23T15:20:38+00:00 ROMA – Piu’ che un gioco una vera performance artistica. E’ per il 25 maggio 2018 l’uscita di Detroit: Become Human, il nuovo lavoro di David Cage. Sony e Quantic Dream hanno affidato all’autore di Heavy Rain e Beyond: Due Anime la direzione artistica di questo titolo che abbandona thrilling […] L'articolo Detroit: Become Human, ecco il launch trailer proviene da NewsGo.

Charmed - Serie TV remake di Streghe a partire da settembre. Ecco il trailer ufficiale - Cast e trama : Svelato il primo trailer ufficiale del reboot di Streghe dalla rete americana The CW: si tratta di un remake dedicato alle sorelle Pruitt The CW ha pubblicato il primo trailer ufficiale dedicato a Charmed, la Serie tv che altro non è che un remake dell’indimenticabile “Streghe“. Il trailer è dedicato alla nuove tre protagoniste: le sorelle Pruitt. Ecco alcune anticipazioni sulla nuova attesissima Serie televisiva. Charmed, il ...

Streghe - Ecco il primo trailer della serie reboot : Fin da quando era iniziata a circolare la notizia di un reboot della serie culto Streghe, i fan sono stati presi da un misto di curiosità e timore. Il ricordo delle tre sorelle Halliwell, che a un certo punto scoprono di essere discendenti da una famiglia matrilineare di Streghe, è ancora fresco e molti temevano che il concetto della serie stessa fosse travolto. E in effetti a guardare le immagini del primo trailer diffuso in queste ore molte ...

Bohemian Rhapsody - Ecco il teaser trailer del film sui Queen : È una metamorfosi totale quella a cui si assiste nel primo teaser trailer di Bohemian Rhapsody. Il film racconterà infatti la storia dei Queen, una delle band più straordinarie della storia della musica, e a colpire in questo video di anticipazione, così come nei materiali diffusi finora, è la trasformazione camaleontica dell’attore Rami Malek nel carismatico leader del gruppo, Freddie Mercury. Grazie a parrucche e denti prostetici, Malek ...

BLACKkKLANSMAN : Ecco il 'cotonatissimo' trailer del nuovo film di Spike Lee - Best Movie : ... BLACKkKLANSMAN ci offre un'analisi inflessibile e assolutamente reale delle relazioni razziali nell'America degli anni '70, un'analisi che risulta altrettanto rilevante nel tumultuoso mondo in cui ...

Hypergun : Ecco un interessante trailer dello shooter roguelite in stile Far Cry 3 : Blood Dragon : Hypergun è uno shooter roguelite dall'estetica e dai suoni che richiamano a gran voce gli anni 80, riporta VG247.Realizzato da NVYVE Studios, lo stesso team dietro a P.A.M.E.L.A., Hypergun è un progetto molto diverso da quest'ultimo come possiamo ben evincere dal trailer.In Hypergun giocheremo nei panni di Dewey Owens, uno stagista di DevTech Labs che deve utilizzare l'arma più potente della compagnia: l'Hypergun, per eliminare gli alieni ...

The Predator - Ecco il teaser trailer del nuovo film della saga : Ritorna la razza di alieni dalla visione termica che ha caratterizzato una delle saghe fantascientifiche più truculente della fine degli anni Ottanta: The Predator, infatti, è una nuova pellicola destinata a continuare le vicende di un gruppo di esseri umani in lotta contro una violenta specie extraterrestre. In queste ore è stato diffuso un primo teaser trailer che anticipa i tratti essenziali della trama. Secondo la sinossi ufficiale, infatti, ...