Ecco com' è il mondo visto dal bus | il mezzo più democratico del mondo

Milano - l’esperimento dello youtuber : finge insulti a coppia gay sulla metro. Ecco come reagiscono gli altri passeggeri : Lo youtuber Kiko.Co ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un video che lui stesso definisce un “esperimento sociale”. Nella metropolitana di Milano ha finto di insultare una famiglia arcobaleno (le stesse non riconosciute dal neo ministro Fontana) composta da due uomini con il loro figlio. E con una telecamera nascosta ha filmato le reazioni degli altri passeggeri, che sono rimasti tutt’altro che ...

Lavorare nei videogames? Ecco come si fa! : Chiamarli solo videogiochi e riduttivo. Sono mondi virtuali complessissimi la cui creazione è parte di un processo tecnico e creativo complesso. Si parla di capolavori da milioni di copie come Fortnite, Far Cry, Fifa, GTA, Call of Duty, etc, tanto per citare i più famosi. Creazioni che alimentano il ricchissimo mercato della Game Economy, che solo in Italia vale quasi 1 miliardo di euro, stima AESVI – Associazione Editori Sviluppatori ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro REcco-Brescia oggi. Orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi giovedì 7 giugno si gioca Recco-Brescia, quarto di finale della Champions League 2018 di Pallanuoto maschile. Alla piscina Sciorba di Genova andrà in scena l’attesissimo derby italiano che mette in palio un posto nella semifinale della massima competizione continentale contro la vincente di Jug-Szolnok. Sarà la rivincita della finale scudetto disputata un paio di settimane fa e vinta dai liguri che oggi proveranno a ripetersi di ...

“Uno mi stuprava - altri due compagni guardavano”. Orrore in una scuola italiana : Ecco dove è successo : Prima immobilizzata, poi stuprata in classe da un compagno. Ma non erano soli: stando alla ricostruzione della vittima, c’erano anche altri due ragazzi in quell’aula di un istituto superiore. L’episodio si sarebbe consumato lunedì scorso, intorno a mezzogiorno, in una classe semi deserta di una scuola superiore italiana. La studentessa, appena diciottenne, ha già denunciato il compagno per violenza sessuale ai ...

'The Cal' - primi scatti di Albert Watson : 'Eccomi sul set con il mio cane Jona' : ... autore di oltre 100 copertine di Vogue e 40 del magazine Rolling Stone, tra i 20 fotografi più influenti al mondo secondo Photo District News con opere esposte in gallerie e musei di tutto il mondo, ...

“Non fate come me - per carità!”. Non si strucca bene per 25 anni : Ecco che le succede agli occhi : struccarsi prima di andare a dormire, che seccatura. Dite la verità: quante volte è capitato di volervi tuffare nel letto appena rientrate a casa senza dover per forza passare per l’operazione, tanto fondamentale quanto noiosa, di rimozione del make up? Quante volte, di sera, avreste preferito essere uscite senza mascara e tutto il resto? Anche solo una volta, poi, vi sarà successo di far finta di dimenticarvi e andare a dormire con ...

Selfie perfetto - Ecco come farlo : Milioni - se non miliardi - di persone in tutto il mondo non riescono ormai a rinunciare all' autoscatto , da condividere con i propri contatti e divenuto di moda, soprattutto con l'aumento dell'uso dei social network. Ma come fare Selfie perfetti ed ...

Energia connessa. Ecco la nuova comunicazione nell'era della rivoluzione digitale : La moltiplicazione delle fonti nel web modifica il peso della geografia, mette in discussione l'autorità della scienza, annulla " o rischia di farlo " l'autorevolezza. In questo cortocircuito di dati ...

Nadia Toffa scomparsa da Instagram - ma spunta una nuova foto : Ecco chi l'ha diffusa : Una foto che avrebbe dovuto tranquillizzare i fan di Nadia Toffa e che invece rischia di sortire l'effetto contrario. L'ultimo scatto che la conduttrice de Le Iene ha pubblicato...

Flat tax - Ecco come capire se funziona la proposta di Salvini : La Flat tax è un progetto economico che prevede tanti se. In qualche modo lo stesso Matteo Salvini, indicando effetti non sempre compatibili tra loro - risparmiare di più e acquistare una macchina in più - è in condizioni di comprendere cosa in realtà potrebbe succedere. Ruolo delle aspettative e delle banche, il nodo del risparmio e degli investimenti, l’innovazione e la circolazione dei capitali. come fare a capire se la ricetta economica ...

Arrivano i nuovi tutor in autostrada - Ecco dove saranno installati e come funzionano : Ci siamo. È pronto ad entrare in azione entro l' estate , su 24-30 tratte autostradali, il nuovo sistema di controllo della velocità media che sostituirà i tutor . 'Insieme ad Autostrade per l'Italia ...

Ecco la sensuale Julieta - la bionda compagna di Diego Perotti [GALLERY] : 1/10 ...

Alfa Romeo 8C - Ecco come potrebbe essere la supercar con l’anima da Ferrari [RENDERING] : Il futuro bolide targato Alfa Romeo vanterà una meccanica ibrida in grado di sviluppare la bellezza di 700 CV Qualche giorno fa il cuore degli appassionati della Casa del Biscione era stato scaldato dall’annuncio del prossimo arrivo della supercar Alfa Romeo 8C. Il debutto della vettura era stato anticipato infatti da Sergio Marchionne in occasione della presentazione del nuovo piano industriale della Casa di Arese che avevo snocciolato ...

Mamma a tempo pieno e sensualità tutta argentina : Ecco Julieta - la bionda compagna di Diego Perotti [GALLERY] : ecco la splendida Julieta, compagna di Diego Perotti calciatore della Roma e della Nazionale argentina Tante sono le sensuali compagne dei calciatori che meriterebbero una menzione in quanto a bellezza e fascino: tra queste anche Julieta Perotti. compagna del calciatore Diego Perotti, attaccante della Roma e della Nazionale argentina, la bellissima bionda ha dato alla luce a fine maggio il suo secondogenito. Dopo Francesco (nato più di due anni ...