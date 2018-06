E' scontro Raggi-Zingaretti : "Se il presidente Zingaretti non vuole fare gli interessi di Roma , che è la Capitale d'Italia ma soprattutto la città più importante del Lazio, lo dica chiaramente : Roma sta soffrendo e Ama fa il ...

Turchia - scontro tra aerei in pista durante manovre di atterraggio e decollo : Turchia, scontro tra aerei in pista durante manovre di atterraggio e decollo Un mezzo dell’Asiana Airlines ha distrutto la coda di un veicolo turco Continua a leggere L'articolo Turchia, scontro tra aerei in pista durante manovre di atterraggio e decollo proviene da NewsGo.