«È nata una stella» | Bradley Cooper canta con Lady Gaga nel primo trailer italiano

Online il trailer di È nata una stella con Lady Gaga - la popstar è Ally nel remake di A Star Is Born (video) : È finalmente Online il primo trailer italiano di A Star Is Born: il musical con Lady Gaga, che segna il debutto alla regia di Bradley Cooper, sarà al cinema dal prossimo ottobre. Si tratta del terzo remake dell'omonimo film del 1937 di William A. Wellman, noto in Italia col titolo di "È nata una stella", dopo quello di George Cukor del 1954 con Judy Garland e quello di Frank Pierson nel 1976 con Barbra Streisand. Protagonisti di questa nuova ...

Alessandro - morto a Santorini : la fidanzata è grave ma è tornata in Italia. «Sognavano una vita insieme» : Alessandro Grisenti aveva 24 anni: la sua vita si è tragicamente spezzata per colpa di un incidente con il quad, mentre era in vacanza a Santorini insieme alla fidanzata Alessia Rinne, di 22,...

«Percorso Azzurro – LILT For Men» - una giornata dedicata alla salute dell’uomo : @stockadobe Quella del prossimo 14 giugno sarà la prima giornata completamente dedicata alla salute della sfera genitale maschile, ovvero la Prima giornata Nazionale Prevenzione Uomo, promossa da LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, affiancata dal Percorso Azzurro – LILT For Men, una campagna di informazione per diffondere la cultura della prevenzione anche nell’uomo. «In Italia sono proprio gli uomini quelli a cui vengono ...

Ragusa - costretti a lavorare come bestie e ragazze violentate : sgominata una banda di aguzzini : Alloggi fatiscenti privi di riscaldamento, indumenti prelevati dai rifiuti e vitto scadente o scaduto: erano l'unica 'pagà che un gruppo di romeni davano a loro connazionali in cambio...

Ragusa - costretti a lavorare come besti e ragazze violentate : sgominata una banda di aguzzini : Alloggi fatiscenti privi di riscaldamento, indumenti prelevati dai rifiuti e vitto scadente o scaduto: erano l'unica 'pagà che un gruppo di romeni davano a loro connazionali in cambio di lavoro nei ...

Ragusa - costretti a lavorare come besti e ragazze violentate : sgominata una banda di sfruttatori : Alloggi fatiscenti privi di riscaldamento, indumenti prelevati dai rifiuti e vitto scadente o scaduto: erano l'unica 'pagà che un gruppo di romeni davano a loro connazionali in cambio di lavoro nei ...

J-ax : "I bulli mi dicevano che non sarei diventato niente. Il populismo? Una granata - ma il prezzo sociale può essere altissimo" : "Quando i ragazzi mi raccontano gli episodi di bullismo che li hanno fatti soffrire, li sprono a trasformare le energie negative in energie positive". Non inganni il fare a tratti spavaldo. J-ax, prima di diventare J-ax, prima del successo, è stato spesso vittima di bullismo. Un fenomeno che ha vissuto da vittima e carnefice: la frustrazione per gli attacchi capitava di sfogarla sui più deboli. Ora che è cresciuto, il rapper ...

Formula 1 - Mercedes/ Gp Canada 2018 - Toto Wolff : a Montreal tutti con una nuova power unit aggiornata : Formula 1: alla vigilia del Gp del Canada 2018 Toto Wolff annuncia che tutte le vetture motorizzate Mercedes monteranno una nuova power unit. Le frecce preparano Montreal.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 09:38:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi - la tragica razione di Emma eliminata : 'Ho una brutta sensazione...' : Ad Amici di Maria De Filippi , il verdetto della semifinale è stato netto e un po' a sorpresa: fuori dal talent ci vola Emma . E la cantante, dopo il verdetto, non è riuscita a trattenere le lacrime, ...

Una buona giornata per Putin e la sua visione del mondo : C'è una coincidenza che travalica la semplice cronaca nella visita di Vladimir Putin nella capitale di un'Austria politicamente sempre più vicina

Non servono 10mila passi al giorno : basta una camminata veloce di 10 minuti - lo dice la scienza - greenMe : Fare una camminata veloce di 10 minuti al giorno può aiutare a ridurre il rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro. Non bisogna per forza correre o imporsi ...

"Avevo il cancro al seno - volevo morire. Sono ritornata alla vita grazie a una nuova terapia" : Le metastasi del suo cancro al seno si erano ormai diffuse in tutto il corpo, tante che i medici le avevano dato pochi mesi di vita. Ma lei non si è arresa, ed è riuscita a sconfiggere la malattia. È la storia della 52enne Judy Perkins, raccontata dal Daily Mail, che grazie a un rivoluzionario trattamento immunoterapico da due anni risulta completamente guarita.Dopo 7 tipi di chemioterapia sperimentati senza successo, a ...

Alejandra Silva - parla la moglie di Richard Gere : 'mi sento la donna più fortunata del mondo' : Richard Gere e Alejandra Silva si sono sposati lo scorso aprile, ma solo ora il settimanale Hello ha pubblicato le foto in esclusiva del matrimonio da favola. 33 anni di differenza tra i due, conosciutisi a Positano nel 2014 e convolati a nozze nel ranch del divo, vicino New York.La Silva, 35enne spagnola, è la 3° moglie di Richard dopo Cindy Crawford e Carey Lowell, e ancora oggi non crede ai suoi occhi.prosegui la letturaAlejandra ...

Governo M5s-Lega - il Salvimaio è pessimo ma fortunatamente durerà poco : Ci dispiace per i milioni di persone che in buona fede hanno votato per i Cinquestelle (e magari anche per quelli che hanno votato per la Lega), ma questo Governo durerà poco. E non sarà affatto un male per il Paese il fatto che si tolga ben presto dalle scatole. Vediamo perché. Innanzitutto va detto che ha poco senso affermare che si tratti del Governo più a destra dell’era repubblicana, perché tale giudizio presupporrebbe che i governi ...