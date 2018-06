Duro attacco del New York Times al governo italiano | Salvini twitta | ' solo fango'

L’attacco più Duro alla D’Urso e al suo GF arriva da Alberto Dandolo : L’attacco più duro al Grande Fratello di Barbara D’Urso arriva da Alberto Dandolo, che su Instagram ha criticato la conduttrice per aver portato nella casa Gina Lollobrigida. La finale del Grande Fratello 15, che ha visto trionfare Alberto Mezzetti, è stata ricca di colpi di scena. Fra gli ospiti della puntata la più illustre è stata senza dubbio la Lollo Nazionale che ha varcato la porta rossa per conoscere gli inquilini della casa più spiata ...

Littizzetto - Duro attacco al ministro Fontana : «Le famiglie gay non esistono? E' fermo al Medioevo» : Nella sua ultima puntata di Che tempo che fa Luciana Littizzetto ha preso di mira il neo-ministro per la Famiglia e vicesegretario della Lega, Lorenzo Fontana , che aveva detto che 'le famiglie ...

Grande Fratello : Lucia Orlando umilia Simone Coccia - il Duro attacco : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D'Urso che andrà in onda domani con la puntata finale. Le ultime novità svelano che Lucia Orlando e Simone Coccia sono stati protagonisti di un vivacissimo scontro durante l'ultima cena di gala all'interno della casa. GF15: Lucia Orlando attacca Simone Coccia Il Grande Fratello 2018 si appresta a chiudere i battenti con ...

Corrado Formigli umilia Enrico Mentana a Piazzapulita : il Duro attacco Video : Colpo di scena questa sera in diretta [Video] su La7 durante la formazione del nuovo governo. Essendo giovedì, il prime time della rete doveva essere nelle mani di Piazzapulita, il talk show condotto da Corrado Formigli che in queste ultime settimane ha registrato un vero e proprio boom di ascolti con oltre un milione e mezzo di spettatori. Eppure al posto di Formigli abbiamo visto che alle 21.15 è partito uno speciale del Tg La7 condotto da ...

Asia Argento Duro attacco alla De Filippi dopo la frase di Gino Paoli : Asia Argento non ci sta e va su tutte le furie. E’ uno sfogo durissimo contro Amici 17 e Maria De Filippi, quello che l’attrice affida alle sue pagine social, dopo aver assistito alla nuova puntata andata in onda domenica scorsa. Nel corso della diretta, è stato ospite anche Gino Paoli. Il cantautore dopo essersi esibito insieme a uno dei concorrenti del talent, ha sussurrato una frase all’orecchio della conduttrice: “Sono venuto qui per ...

GIULIA DE LELLIS/ Uomini e Donne - Duro attacco a Mariano Catanzaro : critiche anche per Valentina : GIULIA De LELLIS, scontro con Mariano Catanzaro nella puntata di Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice si scaglia contro il tronista napoletano per il suo atteggiamento.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:35:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli a Domenica In : il Duro attacco contro la D’Urso : Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso a Domenica In Puntata ricca di ospiti quell’altro odierna di Domenica In. La trasmissione festiva di Rai 1 condotta da Cristina Parodi ha aperto con un talk sul matrimonio Reale avvenuto ieri tra il principe Harry e l’attrice americana Meghan Markle. Dopo una panoramica su quanto accaduto ieri a Windsor, la padrona di casa accoglie in studio Selvaggia Lucarelli. La giornalista e scrittrice di ...

Amici 17 - Arisa Duro attacco contro Biondo : «Sei solo una moda - ma farai tanti soldi» : La quinta puntata di Amici di Maria De Filippi in diretta su Canale 5 ha tante novità in serbo: niente prima fase con esibizioni corali, Antonino Cannavacciuolo primo ospite del serale e Arisa in ...

GF 15 - Matteo Gentili contro Paola Di Benedetto : Duro attacco alla sua ex : Grande Fratello 15, Paola Di Benedetto fortemente criticata dal suo ex: il duro sfogo di Matteo Gentili Con l’ingresso di Matteo Gentili al Grande Fratello i riflettori su Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono riaccesi. L’ex di Madre Natura oggi però, come mostrato durante il day time, si è lasciato andare in un […] L'articolo GF 15, Matteo Gentili contro Paola Di Benedetto: duro attacco alla sua ex proviene da Gossip e ...

Heater Parisi - il Duro attacco a Biondo : «Non sai cantare - usi Autotune». Caos in studio : Heather Parisi dichiara apertamente: «Autotune is for puss**» e scoppia la polemica. In questo modo ha commentato l'esibizione di Biondo scatenando le critiche del pubblico e...

Amici - Biondo canta “imbrogliando”? Il Duro attacco di Heather Parisi : Heather Parisi contro Biondo ad Amici Serale: “Auto-tune is for pussies!” Sul finale del terzo Serale di Amici 17 Heather Parisi chiede a Biondo se canta o no con l’auto-tune. L’auto-tune è una sorta di “aiutino” tecnico che riequilibra la voce quando l’intonazione non è perfetta. Biondo replica, sembra confermare i sospetti della giudice e […] L'articolo Amici, Biondo canta ...

Isola dei famosi - il Duro attacco di Barbara D’Urso. Ma che succede in Mediaset? Dopo le ostilità di Striscia la Notizia - ora anche Barbarella lancia frecciate alla Marcuzzi e al suo reality. Cosa non va secondo la conduttrice di Pomeriggio 5 : In casa Mediaset qualCosa non va. Dopo gli attacchi di Striscia la Notizia, ora anche Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 si mette ad attaccare l’Isola dei famosi, con quello che è sembrato un vero e proprio “processato”. In particolare, nel corso del suo programma la conduttrice di Canale5 ha commentato così quanto accaduto ieri sera nel reality show con Alessia Marcuzzi e Mara Venier. Riferendosi al duro sfogo di Jonathan contro Alessia ...

“Mi fanno vomitare”. Isola dei famosi - Duro attacco di Alessia Mancini. La bella concorrente si lascia sfuggire un commento durissimo. Con chi ce l’aveva? Beh - gli equilibri stanno davvero cambiando nel reality : All’Isola dei famosi 2018 sembra che gli equilibri stiano cambiando. Dopo l‘allontanamento forzato di Franco Terlizzi (solo temporaneo? Forse potrebbe rientrare) per motivi di salute, a Playa Dos sono rimasti otto naufraghi. Il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta dall’Isola che non c’è ha sconvolto, come c’era da attendersi, i meccanismi del gruppo e a farne le spese è soprattutto Alessia Mancini, che da sempre ...