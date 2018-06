Droga - consumo record di cannabis : ne fa uso 1 italiano su 3 : Droga , consumo record di cannabis : ne fa uso 1 italiano su 3 Secondo il rapporto dell’Agenzia europea sulle sostanze stupefacenti, il nostro Paese è terzo nella classifica europea guidata da Francia e Danimarca. Segnalato un aumento del numero di decessi correlati all'eroina in Europa, in particolare nel Regno ...

Droga consumo del divertimento - convegno a Tolentino : ... ma che abbiamo bisogno di loro per uno sviluppo sano del territorio con lo sport, il turismo e la cultura. Bisogna isolare i delinquenti che spacciano e solo una comunità forte può farlo. Non una ...

Droga : Italia tra i primi paesi d’Europa per consumo di sostanze stupefacenti : Il consumo di droghe da molto tempo è una vera e propria piaga della società per gli effetti devastanti che l’abuso di sostanze provoca sulla salute e i decessi causati da questo fenomeno che continua a colpire persone di ogni età. Anche in Italia il consumo di droghe genera numeri spaventosi, soprattutto se consideriamo che gran parte delle persone che ne fanno uso sono giovani. Per comprendere meglio quanto diffuso sia questo fenomeno ...