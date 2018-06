Douglas Costa riscattato dalla Juventus Calciomercato | ufficiale | brasiliano acquistato

Juve - Douglas Costa è tutto tuo : riscattato dal Bayern per 40 milioni : Nessuna sorpresa, come già si sapeva la Juventus ha esercitato il diritto di opzione sul cartellino di Douglas Costa col Bayern Monaco e ha riscattato il fortissimo centrocampista offensivo brasiliano ...

Da Cancelo a Douglas Costa - Bacca e C : 27 nomi in cerca di riscatto sul mercato

Juventus/ Conte e Douglas Costa hanno capito : essere bianconeri conviene di più : TIO PEPE analizza il momento storico della Juventus, facendo un tuffo nel passato e ricordando l'estate in cui Antonio Conte restituì ai bianconeri il suo ruolo da grande protagonista(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:25:00 GMT)

Juve - gli occhi di Mourinho su Douglas Costa. E per Alex Sandro è cosa a due col Psg : Il Manchester Utd mette nel mirino i due Juventini: Marotta fa muro sull'ex Bayern, considerato incedibile

Calciomercato Juventus - offerta per Douglas Costa? Ecco le cifre Video : In casa Juventus potrebbero esserci delle importanti cessioni in questa sessione di Calciomercato estivo. Dalla Gran Bretagna arrivano interessanti notizie per quanto riguarda il Manchester United; il club britannico, infatti, ha messo nel mirino Douglas Costa, certamente uno dei migliori calciatori della Juventus nella stagione appena passata. Il tecnico dei Red Devils, José Mourinho, ha intenzione di mettere a segno alcuni grandi acquisti per ...

Marotta 'Perin e Darmian da Juventus'. Ma il riscatto di Douglas Costa blocca i grandi colpi : TORINO - Trattative reali, suggestioni e fantamercato: Giuseppe Marotta mette ordine dopo il passaggio del tornado di voci, nato lunedì in occasione dell'incontro tra la dirigenza bianconera e Max ...

Mondiali Russia 2018 - che botta per il Brasile : infortunio alla coscia per Douglas Costa : Douglas Costa ha accusato un problema alla coscia che, tuttavia, non dovrebbe fargli saltare i Mondiali di Russia 2018 Una stagione lunga e pesante quella della Juventus, che comincia a farsi sentire. Oltre Bernardeschi infatti, anche Douglas Costa ha accusato un problema muscolare che lo costringerà a saltare l’amichevole che il Brasile giocherà contro la Croazia il prossimo 3 giugno. A fermare l’esterno verdeoro è un problema alla ...

Juve : non solo Mandzukic - in vendita anche Higuain e Douglas Costa : La nascita della piccola Alma e la convocazione per i Mondiali di Russia. E' un momento di grande felicità per Gonzalo Higuain, ma il "Pipita" è diventato all'improvviso un uomo mercato. Dopo la ...

Juventus - Douglas Costa posta una bara con la scritta Insigne. Il Napoli replica 'Inaccettabile' : ROMA - Il confronto tra Juventus e Napoli non si è chiuso con l'assegnazione dello scudetto ai bianconeri. Dopo le polemiche seguite ad alcune decisioni arbitrali che hanno caratterizzato il momento ...

Douglas Costa insulta il Napoli. Il club azzurro : "Atteggiamenti vergognosi" : Nervi tesi tra Juventus e Napoli per via di Douglas Costa. Il brasiliano si è lasciato andare molto nei festeggiamenti con i tifosi bianconeri e ha esagerato un po' visti i contenuti della sua diretta ...