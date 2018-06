Donne al potere | Spagna batte Italia con 11 ministre contro 5

Governo Conte - il potere è ancora maschio. Per le Donne pochi ministeri e un ruolo ancillare : L’Italia non è un Paese per donne. Non ancora. Ieri è stato varato il Governo Legastellato con a bordo tredici ministri e solo cinque ministre, di cui quattro senza portafoglio: Giulia Grillo, Elisabetta Trenta, Erika Stefani, Giulia Bongiorno e Barbara Lezzi. Di questi cinque, l’unico ministero chiave è quello della Difesa, affidato ad Elisabetta Trenta del Movimento 5 Stelle. La composizione del Governo rende evidente che la nomina delle ...

Stacey Cunningham e le Donne al potere. Un balzo in avanti per uguaglianza e meritocrazia : Il tetto di vetro, quella barriera invisibile ma solida che sbarra alle donne le posizioni di potere, continua a incrinarsi. Succede ogni volta che una professionista ci va a sbattere contro con la testa. Nel 2018 è tutto un proliferarsi di tentativi di mandarlo in pezzi. L’ultimo è quello di Stacey Cunningham, 43 anni, alla quale è stata affidata la guida del New York Stock Exchange, monopolio maschile per 226 anni. Naturalmente Stacey ...

L’alfabeto delle Donne di potere : Gabriela Sánchez è una giovane artista brasiliana che, con il progetto grafico “The abc of powerful women”, ha preso parte al bando di Behance – piattaforma che mette in mostra e scopre talenti creativi – dal titolo “36 days of tepee”, un invito a esprimere il proprio particolare punto di vista sulle lettere dell’alfabeto. Sánchez ha così deciso di dedicare ciascuna lettera a una donna del panorama ...