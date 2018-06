Domenica 10 e lunedì 11 giugno | ' Vesevus de gustibus' fa tappa al Mav di Ercolano tra

Meteo - Domenica bollente ma da lunedì raffica di temporali : Dopo un weekend di sole e caldo estivo su tutta la Penisola, da lunedì arriva la prima perturbazione di giugno con piogge e temporali anche intensi su tutto il Nord e parte del centro. Risparmiato dalle nubi invece il Sud dove si toccheranno ancora facilmente i trenta gradi di temperatura.Continua a leggere

Governo tra Domenica e lunedì - Savona in bilico : Secondo alcune ricostruzioni, un cambiamento all'Economia potrebbe imporre una sostituzione a catena in altri sei, sette o addirittura otto ministeri. Il tutto per salvaguardare gli equilibri ...

Gli appuntamenti di Domenica e lunedì a Bologna e dintorni : Nuovo cinema Asia : ... Centro Arti e Scienze Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, ore 17, ingresso libero Il teorico della cybercultura Pierre Lévy, inaugura il ciclo "Astronave Arione" sul legame tra arte, scienza e ...

Salvini : Domenica vedo Di Maio - lunedì al Colle col nome del premier : "Né io né Di Maio premier, è chiaro fin dall'inizio": lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini. Il premier con M5S deve essere "una figura che vada bene a entrambi, con una esperienza ...

Meteo weekend - Domenica temporali al nord/ Da lunedì - aria più fresca e nuove piogge : Meteo weekend, domenica temporali al nord, da lunedì, aria più fresca e nuove piogge. Prosegue la fase di instabilità sulla nostra penisola, con bel tempo alternato a rovesci(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 08:48:00 GMT)

SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI - Da lunedì 7 a Domenica 13 maggio tra via Scienze e via Giuoco del pallone : 'Quante storie nella storia': 14 incontri per la Settimana della didattica in ARCHIVIo 04-05-2018 / Giorno per giorno Da lunedì 7 a domenica 13 maggio 2018 tra ARCHIVIo storico comunale , via Giuoco ...

“Valigie pronte”. Colpo di scena al GF. Nella notte tra Domenica e lunedì arriva la richiesta della produzione che semina il terrore nella casa. Quello che sta succedendo non è mai accaduto in 15 anni di reality : Mancano poche ore alla prossima diretta del Grande Fratello e nella casa la tensione è salita alle stelle. Perché la richiesta della produzione è stata un Colpo al cuore per tutti. Ma facciamo un passo indietro. Se seguite il reality, lo sapete già. Se non lo seguite, vi diciamo noi cosa ha sollevato lo scandalo: l’ultima concorrente entrata nella casa – la focosa e folle spagnola Aida Nizar – è stata bullizzata da un gruppo di concorrenti del ...

Cielo variabile in tutta la penisola : il meteo di Domenica 29 aprile e lunedì 30 aprile : meteo 29 aprile Cronaca 0 0 0 Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di lunedì 30 aprile. Nord: al mattino molte nubi su Alpi, Prealpi, Liguria e rilievi ...

National Geographic - Festival delle Scienze : da lunedì a Domenica - Giornata Mondiale della Terra - oltre 300 incontri per tutti alla scoperta delle “cause delle cose” : Con oltre 340 eventi – di cui più di 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, ricercatori, innovatori, artisti e oltre 200 attività educational per bambini e ragazzi – la XIII edizione del National Geographic Festival delle Scienze è pronta a guidare il pubblico alla scoperta delle Cause delle cose, l’intricata rete di relazioni causa-effetto con cui ogni giorno abbiamo a che fare. Da lunedì 16 aprile l’Auditorium Parco ...

Domenica spunta il sole - lunedì sarà una bellissima giornata. Il meteo di Pasqua : Sembra ormai definitiva la previsione per le festività Pasquali, anche se in campo meteo di certo non vi è nulla. Se è confermata la fase di maltempo attesa tra venerdì e sabato, per il sito ilmeteo.

Meteo Pasqua : Domenica spunta il sole - lunedì bellissima giornata : Roma, 30 mar. , askanews, Sembra ormai definitiva la previsione per le festività Pasquali, anche se in campo Meteo di certo non vi è nulla. Se è confermata la fase di maltempo attesa tra venerdì e ...

Meteo Pasqua : Domenica spunta il sole - lunedì bellissima giornata : Roma, 30 mar. , askanews, - Sembra ormai definitiva la previsione per le festività Pasquali, anche se in campo Meteo di certo non vi è nulla. Se è confermata la fase di maltempo attesa tra venerdì e ...