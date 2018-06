Domani trasporti a rischio : Roma, 7 giugno (AdnKronos) – Si preannuncia un venerdì nero per i pendolari di tutta Italia. Domani treni, aerei e mezzi pubblici saranno a rischio a causa di alcuni scioperi nazionali indetti con modalità differenti a seconda della città e dei settori interessati. In particolare, è prevista un’agitazione del trasporto ferroviario dalle ore 22 di stasera alle ore 6 di Domani e due scioperi del personale Enav dalle 13 alle 17. Per ...

Trasporti : al via partenariato con logistica - Domani prima convocazione : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insedierà domani il nuovo ‘partenariato per la logistica ed i Trasporti’ in attuazione di quanto previsto al comma 585, articolo 1, della legge 205 del 27 dicembre 2017 e del Decreto Ministeriale 40 del 13 febbraio 2018. Si tratta della prima riunione del nuovo organismo di confronto tra i diversi responsabili del settore trasporto merci e logistica ...