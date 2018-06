Divide la sua casa con i profughi a Treviso | premiato come Cittadino europeo dell' anno

Castan conDivide la foto della sua cicatrice su Instagram : 'Sono rinato come uomo e calciatore' : Leandro Castan non si arrende. Con una foto sui social, il difensore ha mostrato per la prima volta i segni dell'operazione subita nel 2014 per la rimozione di un cavernoma al cervello. A distanza di ...

Morgan Freeman accusato di molestie sessuali/ Il pubblico si Divide tra chi lo difende e chi punta il dito! : Morgan Freeman accusato di molestie sessuali, la star di Hollywood denunciata alla Cnn da 8 donne per palpeggiamenti, commenti non graditi e atteggiamenti inappropriati(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 00:59:00 GMT)

Ibrahimovic al Mondiale? La sua convocazione Divide la Svezia. Il portiere : 'Troppo individualista' - : ... 'Le mie possibilità di essere in Coppa del Mondo sono molto alte, ha detto, ma ci sono diverse riserve sul suo conto, malgrado si tratti di uno dei migliori giocatori degli ultimi 15 anni al mondo'. ...

Bambina scrive poesia in dialetto romanesco sulla sua dislessia : “Capolavoro”. A soli 10 anni commuove tutti. La mamma ha deciso di conDividere il componimento sui social e in pochi minuti è diventata virale : Una poesia semplice, intensa, diventata virale in pochi giorni grazie all’orgoglio di mamma Giorgia, socia della sezione romana dell’Associazione Italiana dislessia. “Aurora – spiega Giorgia – voleva condividere questo successo con chi combatte tutti i giorni per i nostri diritti. Spera che la leggano soprattutto i bambini che prendono i giro i compagni dislessici”. La notizia è stata ripresa da tutti i ...