Diritti tv | reclamo Mediapro | decisione a giorni

(Di giovedì 7 giugno 2018) Arriverà nel giro di qualche giorno l’esito delpresentato dacontro la sospensione del bando per commercializzare itv della Serie A, ordinata il 9 maggio dal presidente della sezione imprese del Tribunale di Milano, Claudio Marangoni, che lo ha di fatto annullato accogliendo le istanze di Sky. Lunedì la Lega Serie A ha risolto il contratto con gli spagnoli per inadempienza, rimettendo sul mercato itv con trattative private. Questa mattina ilè stato discusso dagli avvocati die Sky, una quindicina in totale, di fronte al collegio composto da tre giudici, presieduto da Alessandra Dal Moro, in un’udienza durata quasi tre ore. Secondo quanto si apprende da fonti legali, i giudici si sono riservati sulla, che arriverà non prima di qualche giorno. Le stesse fonti affermano che nel corso dell’udienza il collegio ...