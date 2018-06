Diretta Olimpia Milano Trento streaming video e Rai tv | i numeri della serie finale

LIVE Milano-Trento - gara-2 basket in Diretta : Olimpia per l’allungo - trentini per impattare la serie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trento, gara 2 della Finale Scudetto di serie A. Si torna nuovamente in campo al Forum dopo il successo all’esordio dell’Olimpia per 98-85. Un successo arrivato grazie ad una straordinaria prestazione di Andrew Goudelock, anche se Milano è sempre stata avanti per tutta la partita. La squadra di Simone Pianigiani cerca il 2-0 per allungare nella serie e per mettere Trento già con le ...