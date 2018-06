Dipendenti assenteisti | da Cassazione ok all’uso di investigatori privati

leggioggi

(Di giovedì 7 giugno 2018) Il datore di lavoro può ricorrere ad un’agenzia investigativa per accertare il mancato svolgimento dell’attività lavorativa da parte dei. Questa la conclusione cui è giunta la Corte dicon sentenza n. 8373 pubblicata il 4 aprile scorso. La Suprema Corte precisa che è lecito avvalersi di, laddove il controllo non sia diretto a verificare le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa bensì le cause dell’assenza del dipendente. In altre occasioni laha avuto modo di chiarire (sentenza n. 3590/2011) che non è precluso l’utilizzo di agenzie investigative “purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria”, ma siano limitate ai casi in cui isi rendono colpevoli di illeciti o addirittura via sia solo il sospetto o la mera ipotesi che tali condotte siano in corso di esecuzione. Al di fuori ...