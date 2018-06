Diamond League 2018 Oslo Streaming video e diretta tv | orari | programma e risultati live

Atletica - Diamond League 2018 : Meucci - Fassinotti e Pedroso a Oslo! Rivincita Samba-Warholm - torna Guliyev - Barshim per volare : Giovedì 7 giugno si disputeranno i Bislett Games di Oslo, quinta tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Dopo lo show del Golden Gala di Roma, il massimo circuito internazionale riparte dalla capitale norvegese dove sono in programma alcuni testa a testa molto interessanti e in cui saranno presenti anche diversi italiani. Daniele Meucci si cimenterà sui 10000 metri a cinque anni dalla sua ultima apparizione in questa competizione. ...

IAAF Diamond League : Baker re di Roma nella magica notte di Tortu : ... che gli ha permesso di superare il 68.17n realizzato pochi minuti prima dal campione del mondo lituano Andrius Gudzius al primo lancio. La mia tecnica ha funzionato stasera, anche se mi sentivo ...

Diamond League - i campioni del Golden Gala ricevuti da Papa Francesco : La borsa di studio per la facoltà di Economia alla LUISS di Roma mi permetterà di allenarmi a casa mia, ma mi darà l'opportunità di laurearmi. Mi ha dato uno stimolo al di là dell'atletica Compagni ...

Atletica – Golden Gala : le star della Diamond League in arrivo a Roma : Tante star dell’Atletica attese a Roma per l’inizio della IAAF Diamond League 2018 Golden Gala Pietro Mennea, si scalda l’atmosfera. Le stelle della 38esima edizione del meeting dello Stadio Olimpico non sono più soltanto nomi nell’entry-list, ma una dopo l’altra, stanno arrivando a Roma. Giovedì 31 maggio daranno spettacolo nella quarto meeting della IAAF Diamond League 2018. Diversi dei big attesi allo Sheraton ...

Atletica - Diamond League Eugene 2018 : Noah Lyles vola in 19.69 - Barshim a 2.36 - Coleman ventoso - risposta Semenya : A Eugene (USA) si è disputata la quarta tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Ultimo appuntamento oltreoceano prima del ritorno in Europa e del Golden Gala di Roma previsto giovedì 31 maggio. 200 METRI (maschile) – Strepitosa prestazione di Noah Lyles che vola in 19.69. Il 20enne statunitense ha sfruttato al meglio i 2 m/s di vento a favore e diventa così il nono atleta di sempre capace di correre un tempo di questo ...

Diretta / Diamond League 2018 Eugene streaming video e tv : doppietta ivoriana nei 100 donne (oggi 26 maggio) : Diamond League 2018: l'atletica fa tappa a Eugene in Oregon, oggi 26 maggio. Info streaming video e tv, orario e risultati della terza tappa del circuito del diamante.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:46:00 GMT)

Atletica - Diamond League 2018 : show a Eugene - Gatlin sfida Coleman. Barshim per volare - Thompson-Bowie da urlo - torna Semenya : Il Prefontaine Classic, terza tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera, si disputerà a Eugene (USA) il 26 maggio. Il massimo circuito internazionale volerà oltreoceano prima dell’attesissimo Golden Gala di Roma in programma giovedì 31 maggio. Spettacolo assicurato in uno dei meeting di maggiore spessore. Attesissima la supersfida tra Justin Gatlin e Chris Coleman, il Campione del Mondo dei 100m contro l’iridato dei 60m: ...

Atletica - Diamond League 2018 : sfilza di mondiali stagionali a Shanghai - che volo di Manyonga. Lasitskene non trova i 2 metri : A Shanghai (Cina) si è disputata la seconda tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Di seguito tutti i risultati di una serata che ha regalato alcune prestazioni interessanti. 200 metri (femminile) – Ribaltone inatteso sul mezzo giro di pista dove si impone Shaunae Miller-Uibo, Campionessa Olimpica dei 400m e bronzo mondiale sulla distanza. La bahamense ha letteralmente dominato la gara con 0.4 m/s di vento contrario ...

DIRETTA / Diamond League 2018 Shanghai - streaming video e tv : tutti in pista! Orario e risultati : DIRETTA Diamond League 2018 Shanghai: info tv e streaming video, Orario e risultato live della seconda prova di atletica per il circuito del diamante. Occhio alla gara dei 100 m maschili.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 12:10:00 GMT)

Atletica - Diamond League 2018 : spettacolo a Shanghai. Torna Gatlin - Lasitskene per volare - rientro Adams - quante stelle : Sabato 12 maggio si disputerà la seconda tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Appuntamento a Shanghai (Cina) per una gara di assoluto spessore caratterizzata dalla presenza di grandissime stelle (dalle 13.00 alle 15.00, ora italiana). Mariya Lasitskene-Kuchina impreziosisce il salto in alto, è imbattuta da due anni e vuole il record del meeting (2.02 di Blanka Vlasic risalente adieci anni fa). Nel salto in lungo nuovo scontro ...

Atletica - Diamond League : Semenya vola nei 1500 metri : DOHA , QATAR, - Si apre all'insegna dello spettacolo la IAAF Diamond League 2018 a Doha, prima delle 14 tappe della nona edizione della manifestazione. Grande protagonista di giornata è Caster Semenya.