Di Maio assicura che l’Iva non aumenterà : “Avete la mia parola” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio assicura davanti all'assemblea di Confcommercio che l'Iva non aumenterà: "Avete le mie parole che non aumenterà e che le clausole di salvaguardia saranno disinnescate". Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico aggiunge: "Inseriremo l'inversione dell'onore della prova, perché siete tutti onesti ed è onere dello Stato provare il contrario".Continua a leggere

Calenda fa un video con i consigli per Di Maio : “Alitalia? Non può essere compagnia di bandiera” : Un insolito passaggio di consegne online. Il ministro dello Sviluppo economico uscente Carlo Calenda pubblica sul suo profilo una video-lezione per Luigi Di Maio: 30 minuti di consigli e suggerimenti.Continua a leggere

Di Maio : "Restiamo nella Nato e alleati degli Usa" : Il premier Giuseppe Conte prepara il suo debutto internazionale, domani, al G7 in Canada. L'Italia arriva al meeting dei grandi dopo il no, incassato dalla Nato, di un'apertura a Mosca sulla questione ...

Di Maio alle imprese : “Ricetta per crescita è lasciarle in pace. Via lo spesometro - siete onesti fino a prova contraria” : “La ricetta per fare decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è lasciarle in pace“. Sono le parole scelte da Luigi Di Maio per illustrare all’assemblea di Confcommercio il manifesto del governo Conte per gli imprenditori. “La mia grande preghiera al Parlamento che si avvia a partire con i suoi lavori presumibilmente entro la prossima settimana, è non bombardate i cittadini di ...

Made in Italy : Di Maio - dialogo in Ue per difenderlo : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Anche per quanto riguarda la tutela del Made in Italy “sono sicuro che si possono raggiungere dei risultati in Europea. Da ministro dello Sviluppo economico vorrei andare a vedere il prima possibile quali prodotti vietati in Ue passano dal Nord Europa e arrivano fino qui distruggendo il Made in Italy. Si dice che è sempre colpa della nostra Agenzia delle Dogane o dei nostri porti colabrodo. Da alcune ...

