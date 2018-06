Di Maio tra i lavoratori Leonardo : ''Il nord non ce la può fare a tirare da solo l'economia del Paese se non risolviamo la questione delle regioni del sud, che passano anche attraverso realtà positive come questa'', ha detto ...

Di Maio alle imprese : “Ricetta per crescita è lasciarle in pace. Via lo spesometro - siete onesti fino a prova contraria” : “La ricetta per fare decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è lasciarle in pace“. Sono le parole scelte da Luigi Di Maio per illustrare all’assemblea di Confcommercio il manifesto del governo Conte per gli imprenditori. “La mia grande preghiera al Parlamento che si avvia a partire con i suoi lavori presumibilmente entro la prossima settimana, è non bombardate i cittadini di ...

"Sull'Iva non si tratta". Confcommercio chiede garanzie a Salvini e Di Maio. Mattarella chiede "sforzi" per "consolidare la fiducia" : C'è un tema centrale che domina l'Assemblea annuale di Confcommercio: l'aumento dell'Iva. Scongiurarlo è quello che chiedono a gran voce i commercianti, è quanto il nuovo Governo sta assicurando negli ultimi giorni (ma senza ancora dire come), ed è quanto chiede una delegazione di Padova che ha inscenato un flash mob davanti alla sede: "Sangalli, siamo con te" c'è scritto sulla scritta a sostegno del presidente ...

IL CASO/ 'Sussidiarietà' - lo strappo di Conte con Salvini & Di Maio : Il premier Conte uno strappo con il contratto di governo gialloverde lo ha fatto: nel discorso al Senato ha aggiunto il principio di sussidiarietà.

Uno strappo con il contratto di governo gialloverde, il neopremier Conte lo ha fatto: nel discorso al Senato ha aggiunto il principio di sussidiarietà.

"Salvini e Di Maio si sono incontrati nella mia cucina" : così è nato il governo Conte : 'Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo', a rivelarlo è il settimanale Oggi . Nel numero in edicola da giovedì 7 giugno, la rivista svela in esclusiva un 'gustoso' retroscena sulla ...

Governo Conte - il sì di Sgarbi 'Penso malissimo di Di Maio. Ma Salvini realizzerà il programma di centrodestra' : ROMA - Oplà! Vittorio Sgarbi , Forza Italia, voterà la fiducia al Governo Conte. Intorno alle 13 il critico si è alzato per andare a salutare il premier al banco dell'esecutivo. La scena non è passata ...

Governo - Conte si consulta con Di Maio prima del discorso. Salvini richiamato da Fico : “Si sieda tra i banchi dell’esecutivo” : A colloquio con Luigi Di Maio tra i banchi dell’esecutivo, nel corso della discussione sul voto di fiducia al suo Governo a Montecitorio, il premier Giuseppe Conte ha più volte analizzato insieme al ministro del Lavoro fogli e appunti, in vista del suo intervento in Aula. Assente per diverse ore, invece, l’altro vicepremier, il ministro dell’Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini. Arrivato intorno all’ora di ...

Rai - Santoro "chiama" Di Maio : "Metti Marco Travaglio al Tg1" : Milena Gabanelli direttore generale di viale Mazzini e, soprattutto, Marco Travaglio direttore del Tg1. L'idea è di Michele Santoro che, in una intervista al Foglio, sfida Luigi Di Maio e Matteo Salvini a "rivoluzionare" la Rai piazzando il direttore del Fatto Quotidiano al vertice del telegiornale della rete ammiraglia. "Se il governo del cambiamento significa mettere anche alla guida della Rai uno come Conte - dice il teletribuno - allora che ...

Banche e poteri forti - la voce clamorosa sui grillini : 'Mi hanno raccontato che tra Di Maio e Berlusconi...' : 'Voi non siete lo Stato, da oggi siete il potere'. Forse Matteo Renzi tutti i torti non li ha, e in effetti i 'poteri forti' tanto odiati dal M5s già si starebbero muovendo verso il 'potere', come è ...

Conte al Senato si fa portavoce del contratto Salvini-Di Maio. «Mai in discussione l’uscita dall’euro» : Con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti il Senato ha dato ieri la fiducia al governo di Giuseppe Conte. Nel suo intervento il presidente del Consiglio ha elencato i punti salienti del contratto siglato tra M5S e Lega alla base dell’accordo di maggioranza giallo-verde senza però fornire dettagli su euro, pace fiscale, Sud, infrastrutture ...

Governo - Renzi a Salvini : “Attento alle parole - ora è ministro”. Smorfie e complicità tra Di Maio e il leader della Lega : Nel suo intervento in aula al Senato, durante la discussione che precede il voto di fiducia, Matteo Renzi si è rivolto direttamente a Matteo Salvini, che lo ha guardato sorridendo, seduto accanto al premier Conte e a Di Maio. “Mi colpisce che lei abbia utilizzato l’espressione ‘la pacchia è finita’ riferendosi ai migranti. Ma io le chiedo questo, da padre a padre: stia attento alle parole, perché lei non è più solo un ...

Di Maio incontra i rider. La risposta di Deliveroo : Luigi Di Maio oggi, come primo atto da ministro del Lavoro, ha voluto incontrare i rider, ossia i fattorini che lavorano per app come Deliveroo, Just Eat e Foodora che negli ultimi mesi sono stati protagonisti per le loro vicissitudini e sono diventati il simbolo dei lavoratori sfruttati e senza tutele. Di Maio, dopo averli incontrati, ha detto:"Mi sono insediato al ministero del Lavoro e come primo atto ho voluto incontrare i rider, una ...

Luigi Di Maio incontra i rider : «Meno precari e salario minimo» : La sentenza del tribunale del lavoro di Torino di pochi mesi non faceva sperare benissimo per la categoria: il giudice ha infatti respinto il ricorso di sei rider che contestavano l’improvvisa interruzione del lavoro, decisa da Foodora dopo le proteste del 2016, chiedendo un trattamento economico e normativo più equo. In realtà – hanno determinato in aula – se sono lavoratori autonomi, l’azienda può decidere in qualsiasi momento di ...