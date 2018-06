ilfattoquotidiano

: Di Maio: 'Restiamo nella Nato e alleati degli Usa. Ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi' - - Agenzia_Ansa : Di Maio: 'Restiamo nella Nato e alleati degli Usa. Ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi' - - fattoquotidiano : Di Maio: “Restiamo nella Nato e alleati Usa, ma dialoghiamo con la Russia. Governo non supino alla volontà di altri” - IlRepost : RT @Agenzia_Ansa: Di Maio: 'Restiamo nella Nato e alleati degli Usa. Ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi' - https://t.c… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) “Restiamodegli Stati Uniti, ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la, così come è sempre stato”. Il ministro al Lavoro, Luigi di, a margine di un incontro con i vertici della Leonardo nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, ha ribadito la posizione espressa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel discorso con cui ha chiesto la fiducia al Se.”Non mi preoccupa l’altolà per le sanzioni alla– ha aggiunto – il nostro è unalleato agli Stati Uniti che vuole lasciare l’Italia negli accordi, nelle alleanze, garantendo continuità a quello che è già stato”. “Questo non sarà unsupino alle volontà degli altri governi”, ha proseguito il vicepremier, chiarendo che “l’Italia storicamente ha avuto una funzione nell’ambito dell’alleanza occidentale, ...