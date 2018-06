Di Maio promette | Niente aumento dell' Iva

Di Maio promette : "L'Iva non aumenterà" : Mattinata molto impegnativa oggi per il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio che, dopo essere stato a Pomigliano d'Arco allo stabilimento Leonardo, è tornato a Roma per prendere parte all'assemblea di Confcommercio e, durante il suo intervento, ha fatto dichiarazioni importanti, in particolare ha detto:"Avete la mia parola qui a Confcommercio che l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno ...