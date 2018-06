blogo

: Di Maio promette: l'Iva non aumenterà, disinnescheremo le clausole. Dobbiamo ricontrattare con Ue alcune condizioni - InvestimentiBNP : Di Maio promette: l'Iva non aumenterà, disinnescheremo le clausole. Dobbiamo ricontrattare con Ue alcune condizioni - DaniR64 : RT @AbatediTheleme: Il ministro Tria ritiene che la Flat Tax si possa introdurre, pian piano, solo incrementando l'IVA. Ma Di Maio promette… - AbatediTheleme : Il ministro Tria ritiene che la Flat Tax si possa introdurre, pian piano, solo incrementando l'IVA. Ma Di Maio promette che non aumenterà. -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Mattinata molto impegnativa oggi per il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Diche, dopo essere stato a Pomigliano d'Arco allo stabilimento Leonardo, è tornato a Roma per prendere parte all'assemblea di Confcommercio e, durante il suo intervento, ha fatto dichiarazioni importanti, in particolare ha detto:"Avete la mia parola qui a Confcommercio che l'Iva none le clausole di salvaguardia saranno disinnescate"Poi ha parlato delle difficoltà delle imprese e ha sottolineato: "La ricetta per fare decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è lasciarle in pace"E ha rivolto una "preghiera" al Parlamento affinché alleggerisca le leggi che ci sono, perché ce ne sono fin troppe. Per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale, Diha avvertito:"Aboliremo tutti gli strumenti come lo spesometro e il redditometro e ...