Di Maio | parlamentari a tavoli crisi

Lavoro - la prima direttiva di Di Maio : “Parlamentari locali potranno partecipare ai tavoli di crisi aziendale” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio firma la sua prima direttiva: d’ora in poi anche i parlamentari potranno partecipare ai tavoli di crisi aziendale che riguardano il proprio territorio. “Ho fatto una circolare che consente ai parlamentari del territorio di stare vicino ai lavoratori e ai datori di Lavoro durante le trattative”, ha detto il capo politico del M5s dopo aver incontrato i lavoratori FedEx e ...

“Salvini ha fregato Di Maio” : tra i parlamentari 5 Stelle cresce la fronda degli scontenti : Infuocata assemblea dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, sotto accusa la strategia di Luigi Di Maio. Il deputato Gallo: "Convocare un'assemblea fisica di tutti gli iscritti prima di prendere qualsiasi altra decisione". La senatrice Nugnes: "Non ci si può circondare solo di signorsì, ascoltare la critica è importante, abbiamo rafforzato Matteo Salvini".Continua a leggere

Governo - parlamentari e base contro Di Maio. 5 Stelle in rivolta : Movimento sull’orlo di una crisi di nervi? Nei giorni delle estenuanti trattative per formare un Governo gialloverde, la controversa linea Di Maio sembra infatti scatenare malumori e proteste da parte di alcuni deputati e senatori pentastellati, che ora hanno deciso di farsi sentire. E di ‘processare’ il capo. Una senatrice in lacrime, toni alti, qualche grido e parole fuori posto. Ieri, a quanto apprende ...

CHE TEMPO CHE FA / Ospiti e diretta - Di Maio : "Parlamentarizzare la crisi". E Martina risponde (27 Maggio) : Che TEMPO che fa torna in onda oggi, domenica 27 maggio, alle 20.35 su Raiuno: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Roberto Bolle, Enrico Brignano, Fedez, J-Ax e Malika Ayane Ospiti.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:15:00 GMT)

Di Maio : "Acqua pubblica e riduzione dei parlamentari. Non saremo subalterni alla Ue" : Nel contratto di governo c'è il reddito di cittadinanza ma anche la riduzione del numero dei parlamentari e l'impegno per mantenere l'acqua pubblica. Lo spiega il capo...

[Il retroscena] I 25 parlamentari grillini pronti a tradire e sostenere il governo neutrale. E Di Maio cancella la regola del doppio mandato : ... ma, comunque, i "responsabili" grillini potrebbero restituire l'idea di un partito in difficoltà, pronto a spaccarsi di fronte a una scelta politica impegnativa, e indebolire la leadership del ...

Rocco Casalino - scatta il divieto per i parlamentari M5s di andare in televisione : 'Va solo Di Maio' : Le istruzioni a tutti i parlamentari grillini del capo della comunicazione M5s, l'ex gieffino Rocco Casalino , sono state chiare e perentorie. In perfetto stile sovietico , sin dal primo incontro con ...

Di Maio ai parlamentari M5s : 'Chiuso con la Lega - abbiamo dignità' : "Dopo 50 giorni il forno della Lega è chiuso, noi abbiamo una dignità". Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio aprendo l'assemblea congiunta dei parlamentari. Le sue parole, viene riferito, ...

Governo : Di Maio - con 338 parlamentari M5S non può essere opposizione : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Abbiamo 338 parlamentari e con questa forza un partito deve dare un Governo del cambiamento del Paese. Ovviamente con 338 parlamentari non può esistere opposizione: o si va al Governo o si torna al voto”. Così Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. L'articolo Governo: Di Maio, con 338 parlamentari M5S non può essere opposizione sembra essere il ...

