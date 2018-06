Di Maio | Non siamo il governo del no alle infrastrutture

Di Maio ai commercianti : “L’Iva non aumenterà - via spesometro e redditometro” : Ci ha messo pochi minuti, il vicepremier e ministro di Sviluppo e Lavoro Luigi Di Maio a sedurre la platea dei commercianti aderenti a Confcommercio. Interrotto quindici volte da applausi a scena aperta, il leader di M5S, intervenuto per circa venti minuti all’assemblea dopo il presidente Carlo Sangalli, ha conquistato il pubblico con l’annuncio ch...

Luigi Di Maio : "Iva non aumenta"/ Video - Governo trova appoggio dell'opposizione : "collaboriamo" : Luigi Di Maio: "Iva non aumenta": il ministro dello Sviluppo e del Lavoro è chiaro, "Governo disinnescherà le clausole di salvaguardia", le sue parole all'assemblea di Confcommercio(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Iva - Di Maio assicura : «Non aumenterà» : Il vice premier all’assemblea di Confcommercio ha ribadito che metterà mano su molti strumenti adottati questi anni per contrastare l’evasione fiscale: «Invertiremo l’onere della prova: siete tutti onesti fino a prova contraria»

Di Maio : l’Iva non aumenterà. Sui conti diremo anche no alla Ue : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico interviene prendendo un impegno solenne dopo l’appello del presidente Carlo Sangalli e di molti settori produttivi. Con un ulteriore messaggio che va nella direzione di sedare certe preoccupazioni diffuse. «Chi sta raccontando l'idea che questo sia il governo del no alle infrastrutture sbaglia»...

Iva - Di Maio assicura : Non aumenterà Sulla Nato : Alleati agli Usa - non supini : Il vice premier all’assemblea dell’associazione: “Aboliremo tutti gli strumenti come lo spesometro e il redditometro. Invertiremo l’onere della prova: siete tutti onesti fino a prova contraria”

Di Maio ai commercianti : «Avete la mia parola : l'Iva non aumenterà» : La ripresa dell'economia italiana sta già rallentando, 'servono nuovi sforzi' per rivitalizzarla e, in particolare, occorre evitare nuovi aumenti dell'Iva, era stato l'appello del presidente di ...

Boccia : sull'Iva che non aumenterà siamo in linea con Di Maio : Roma, 7 giu. , askanews, - "sull'Iva mi sembra che il ministro è stato chiaro che non aumenterà l'Iva con tanto di felicità dei nostri amici di Confcommercio. E' evidente che anche noi siamo in linea ...

Di Maio : Iva non aumenterà - vi diamo la nostra parola : Roma, , askanews, - "L'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, durante il suo intervento ...

Iva - primo test per il governo. Allarme dei commercianti - Di Maio : 'Non aumenterà' : E 'le clausole di salvaguardia saranno disinnescate' assicura il vicepremier e ministro del Lavoro intervenendo all'assemblea della Confcommercio. Poi sui conti pubblici ribadisce: 'Contratteremo con ...

Di Maio : “Non si bombardino i cittadini di leggi. La ricetta per far decollare le imprese è lasciarle in pace” : “La ricetta per fare decollare le imprese che creano lavoro, sviluppo, nuove tecnologie nella loro crescita è lasciarle in pace”. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio intervenendo a Confcommercio, facendo una “preghiera al Parlamento: prima di tutto alleggerite un pò le leggi che ci sono perché ce ne sono già troppe”. L'articolo Di Maio: “Non si bombardino i cittadini di leggi. La ...

Di Maio promette : "L'Iva non aumenterà" : Mattinata molto impegnativa oggi per il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio che, dopo essere stato a Pomigliano d'Arco allo stabilimento Leonardo, è tornato a Roma per prendere parte all'assemblea di Confcommercio e, durante il suo intervento, ha fatto dichiarazioni importanti, in particolare ha detto:"Avete la mia parola qui a Confcommercio che l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno ...

Di Maio ai commercianti : «Avete la mia parola : l'Iva non aumenterà». E sulla Nato : non saremo supini : «Avete la mia parola qui a Confcommercio che l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate». Lo ha assicurato Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del...

Di Maio ai commercianti : «Avete la mia parola : l'Iva non aumenterà». E sulla Nato : non saremo supini : «Avete la mia parola qui a Confcommercio che l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate». Lo ha assicurato Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del...

Commercio - Di Maio : Iva non aumenterà Sull’evasione : Invertire onere prova video : Il ministro del Lavoro a ConfCommercio: «Avete la mia parola». E sul debito: sui conti trattiamo con la Ue,diremo anche dei no