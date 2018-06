Di Maio | “Non si bombardino i cittadini di leggi La ricetta per far decollare le imprese

Voto fiducia Governo M5s-Lega alla Camera/ Video diretta - Delrio a Conte : “non sia pupazzo di Salvini-Di Maio” : fiducia Governo M5s-Lega alla Camera, diretta Video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 19:10:00 GMT)

M5s - Di Maio chiama sul palco l’imprenditore Bramini : “Non fischiate - ora lo Stato siamo noi” : Sul palco della prima piazza filo-governativa della storia grillina (dietro il quale campeggia un tabellone con la scritta #IlMioVotoConta su sfondo tricolore) in piazza Bocca della Verità a Roma, il leader Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, ha chiamato Sergio Bramini, l’imprenditore fallito per i mancati versamenti da parte dello Stato. l’imprenditore sarà consulente del ministero come ha annunciato il capo politico ...

MARCHIONNE PUNGE DI Maio - “NON USA FIAT”/ Video - Governo con Fca sulle auto elettriche : "Investimenti insieme" : MARCHIONNE PUNGE Di MAIO: "non usa Fiat". Governo M5s-Lega con Fca sul capitolo auto elettriche, "investimenti insieme" commenta il ministro al Lavoro.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:29:00 GMT)

Governo - Di Maio : “Non faccio annunci - sono al lavoro per creare lavoro”. Bonafede : “Emozionato - sfida importante” : “Grandissima giornata da ora a lavoro per creare lavoro lavoro per chi non ce l’ha, per chi ce l’ha ma è senza dignità e per gli imprenditori che fanno girare l’economia”. Queste le prime parole di Luigi Di Maio che tra poche ore sarà ufficialmente ministro dello Sviluppi Economico, lavoro e Politiche Sociali. “Non faccio annunci – afferma Di Maio alla domanda su quale potrebbe essere il suo primo ...

“Non lo sapete… Ecco la verità su mio figlio Luigi”. La mamma di Di Maio ‘scende in campo’ per lui : “Ogne scarrafone è bell’ a mamma soja”, dicono dalle parti di Luigi Di Maio. E non è diverso a casa sua, insomma in quella in cui è cresciuto. A parlare in una delle sue primissime interviste, è la mamma del nuovo ministro del Lavoro e vice presidente del Consiglio, la signora Paola Esposito, la mamma del leader incontrastato del Movimento 5 Stelle. E il settimanale Oggi in edicola raccoglie le confidenze della madre del leader del ...

Governo - il Quirinale : "Non si forzano tempi per esecutivo politico". Di Maio : "Spostiamo Savona a un altro ministero" : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell'ultimo minuto per riuscire a far partire un "Governo politico". L'ennesima giornata di crisi politica – la 87esima – è ancora una volta di attesa, punteggiata da incontri riservati e dichiarazioni in pubblico. Il collettore delle posizioni delle forze politiche è giocoforza il Quirinale, dove nel primo mattino è stato ricevuto il presidente ...

Governo - Lega non ostacolerà “soluzioni d’emergenza”. Di Maio : “Non sfiducia tecnica? Da prima Repubblica” : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi in Italia è ancora una volta dedicata all’attesa. Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha visto in mattinata Sergio Mattarella e ha rimandato la consegna della lista dei ministri: se entro stasera, secondo quanto dicono le ultime ...

Luigi Di Maio - la mamma del capo politico del M5S : “Non sa dire bugie. Per me è lo scarrafone più bello che ci sia” : Luigi Di Maio, visto attraverso gli occhi della sua mamma. “Era un bambino curioso e tranquillo, si divertiva a giocare con le macchine. Era pazzo delle Ferrari, gli piaceva andare in giro anche a Carnevale. Giravamo per ore nella villa comunale di Marigliano (cittadina in provincia di Napoli, ndr). Era un paese tranquillo dove ha goduto dell’affetto dei suoi nonni con cui è cresciuto fino all’età di otto anni”. Parole di ...

Di Maio sceglie l’alleanza con la Lega E ordina : “Non parlate male di Matteo” : Fermi tutti. Nessuno tocchi Matteo Salvini. Il futuro alleato. L’ordine di scuderia è partito. Lo staff ha chiesto a tutti gli eletti del M5S di non rilasciare dichiarazioni contro la Lega, nessuna insinuazione tipo quelle che stanno circolando e che sollevano sospetti sul suo doppio gioco. Usare la voglia di governo del M5S per crescere nei consen...

Salvini sconfessa Di Maio : “Non è una guerra tra me e Mattarella” : Matteo Salvini tira le orecchie all’ex alleato Luigi Di Maio. “L’impeachment al Presidente della Repubblica? Io faccio una cosa se

Di Maio : “Non possiamo rimanere a guardare. Il 2 giugno tutti in piazza a Roma” : Luigi Di Maio si scaglia nuovamente contro il Quirinale e chiede ai cittadini di scendere in piazza il prossimo 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica e dichiara di volere il voto il prima possibile, anche ad agosto: "Noi al governo del Paese ci andremo, è una promessa", conclude Di Maio.Continua a leggere

Governo - Di Maio furibondo dopo la rinuncia di Conte : “Non finisce qui”. E legge i nomi dei ministri mancati : Mentre Sergio Mattarella parla all’interno del quirinale dopo la rinuncia di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio si sfoga in una diretta facebook al termine della quale legge la lista dei ministri che il premier incaricato aveva presentato al Presidente della Repubblica e termina con un eloquente “Non finisce qui” L'articolo Governo, Di Maio furibondo dopo la rinuncia di Conte: “Non finisce qui”. E legge i nomi dei ...

Di Maio su Conte : “Non sanno più cosa inventarsi” : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Ho visto Salvini, stiamo cercando di fare un governo”. Così, arrivando a Montecitorio, Luigi Di Maio risponde a chi gli domanda se abbia visto il leader della Lega. Per quanto riguarda poi le polemiche sul curriculum, “non sanno più cosa inventarsi…” aggiunge Di Maio.In mattinata fonti della Lega avevano riferito del faccia a faccia tra il segretario della Lega e il capo politico ...